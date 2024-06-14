Türkiye’de iş dünyası, bu kez Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını konuştu

İhlas Medya Grubu bünyesinde 2021 yılında başladığı yayın hayatına hız kesmeden devam eden Türkiye’de İş Dünyası dergisi, yurt içi çalışmalarının yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdiği açılımlarla da ses getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği iki büyük zirveyle yine dikkatleri üzerine çeken dergi, iş dünyasından önemli temsilcilerle bölgedeki yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirdi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 2021 yılında İhlas Medya Grubu bünyesinde başladığı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde; özellikle iş dünyasının gereksinimlerine, sürdürülebilirliğin önemine ve kadın girişimciliğine verdiği katkıyla kamuoyunu bilgilendirerek çözüm yolu arayan dergi, ününü artık yurt dışına da taşıdı. İlk yurt dışı açılımına 2022 yılında Almanya ile başlayan, 2023 ve 2024 yıllarında da bu buluşma serisine devam ederek ülkenin nabzını tutan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, buradaki iş fırsatlarını masaya yatırarak yeni girişimlere ön ayak olmuştu.

Dergi, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırım fırsatlarını konuşmak ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliklerine ışık tutmak adına iş dünyasını yavru vatanda ağırladı. Burada iki büyük zirveye ev sahipliği yapan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ilk zirveyi Özge Özler Real Estate Investment Kurucusu Özge Özler iş birliğinde gerçekleştirirken, ikinci zirve ise Emlakjet’in katkılarıyla Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlendi.

“KIBRIS YATIRIM İÇİN CAZİP BİR SEÇENEK”

Özge Özler Real Estate Investment Kurucusu Özge Özler’in ev sahipliğinde gerçekleşen İlk zirveye; Eyüp Akbal, Selman Yar, Turgay Ömür, Enes Örer ve Zafer Bülent Salman gibi iş insanları katılarak Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirme fırsatı buldu.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Özge Özler, “Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarını ve burada neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Kıbrıs, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan gayrimenkul yatırımı için cazip bir seçenek olabilir. Artık tüketiciler sadece konut veya ticari gayrimenkullere değil, aynı zamanda lüks ve kazançlı projelere yöneliyorlar. Özellikle yatırımcılara yüksek getiriler sunma özellikleriyle dikkat çeken konfor düzeyi yüksek projeler, hem modern bir yaşam tarzını sunarken hem de ticari potansiyelleri ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, turistik bölgelerdeki yatırımlar da artık sadece tatil amaçlı değil, yıl boyunca kazanç elde etme potansiyeliyle öne çıkıyor. Bu değişen tercihler, yatırımcıların daha fazla kazanç ve konfor arayışının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Konuşmasının ardından Özge Özler’e “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin En Güvenilir Yatırım Danışmanı” plaketi takdim edildi.

“AMACIMIZ ŞEFFAF OLMAK”

Cyprus Constructions Satış Temsilcisi Çağlar Deniz ise, bölgedeki fırsatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; “Firmamız inşaat alanında 27 yıllık bir tecrübeye sahip. Farklı alanlarda işler de yapmakta. Üç adet şubemiz var. Catering hizmetimiz mevcut. Adadaki bütün devlet hastanelerine yemek veriyoruz. 50 bin kapasiteli bir fabrika kurduk. Fabrikamızda günlük ortalama 30 bin adet yemek çıkıyor. Huawei’nin distribütörüyüz. 13 senedir adanın telekominikasyon desteğini bir karşılıyoruz. Solar enerji sistemimizle elektrik üretiyoruz. Kıbrıs’ta altyapı ile alakalı bir yetersizlik var. Gaz işinde de var olabilmek için izinlerimizi aldık. Amacımız şeffaf olabilmek.”

Bölgenin sunduğu ayrıcalıklarla ilgili konuşan Deniz, Kıbrıs’ın Esentepe bölgesinde bulunduklarını değinerek bölgenin yüzde 40 oranında gelişimini tamamladığını dile getirdi.

Gelecek dönemlerde yeni projeler için kolları sıvayacaklarını da sözlerine ekleyen Deniz, “Esentepe’ye Kıbrıs’ın bodrumu diyoruz. Diğer Kıbrıs bölgelerine ortalama yarım saatlik bir ulaşım mesafesi var. Avrupa’da birincisi bir golf sahasına sahibiz. Bu saha uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapıyor” dedi.

Deniz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Ev aldığınız zaman burada oturma izni alabiliyorsunuz. Bütün dünyadaki yabancı yatırımcının adaya çok fazla rağbet etmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu. Yerel bankalarda hesap açabiliyorlar ve dünyanın hiçbir yerinde bu hesaplar görünmüyor. Buradan bir kredi kartı çıkarttığında ise kendi ülkesi de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyor.”

İKİNCİ ZİRVEDE GÜNDEM GAYRİMENKUL OLDU

İkinci zirve Emlakjet İş birliğinde gerçekleşti. Emlak ve gayrimenkul sektörünün masaya yatırıldığı buluşmanın açılış konuşmasını ise Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı.

Sözlerine Türkiye’de İş Dünyası dergisinin bugüne kadar yaptığı başarılı işlere değinerek başlayan Toprak, “Dergimizin her sayısında iş dünyasının dertlerini, sorunlarını ve önümüzdeki döneme ilişkin bakış açılarını ortaya koyduk. Zaman zaman yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplantılar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da gerçekleştirdiğimiz buluşma serimize bu kez Kıbrıs’ta devam ediyoruz. Burada başta emlak piyasası olmak üzere gayrimenkul ve yatırım fırsatlarını konuşacağız” dedi.

SEKTÖRÜN LİDER MARKASI

Buluşmanın ev sahipliğini yapan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Emlakjet Türkiye’nin emlak listeleme sektöründeki lider teknoloji firması. 2006 yılında Türkiye’de kuruldu ve 2014 yılında ise iLab Holding bünyesine dahil oldu. Türkiye’de bugün 30 binden fazla gayrimenkul danışmanının 400 bine yakın ilanını listeleyen ve aynı zamanda 700’den fazla müteahhitin binden fazla projesini listeleyen bir şirketiz” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektörünün güncel durumuna da atıfta bulunan İdikat, “Türkiye’de emlak sektöründe bir daralma var. Gayrimenkuldeki fiyatlarda ciddi oranlarda bir artış söz konusu. Hal böyle olunca da gayrimenkul yatırımcısı kendine yeni bir rota arıyor. Konuya Kıbrıs özelinde bakacak olursak, bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre yüzde 231 oranında aramalarda bir atış olduğunu gözlemliyoruz. Yine sektör temsilcileri ile konuştuğumuzda sıfır konutların satışının yüzde 25’inin artık Türkiye’de yaşayan Türklere yapıldığını görüyoruz. Buraya çok ciddi bir talep var. Burada olma vizyonumuz, ‘Türkiye’de yaptığımız teknolojilerin, çözüm, hizmet ve servislerin Kıbrıs’ın gayrimenkul piyasasına bir değer katabilir mi?’ düşüncesi.”

“BAĞIMSIZLIKTAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise toplantıda yaptığı konuşmada,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yatırım bekleyen bir ülke olduğuna ve burada yatırım yapmanın oldukça güvenilir olduğuna dikkat çekti.

KKTC’yi kimsenin Gazze’nin düştüğü duruma getiremeyeceğini belirten Töre, Türk ordusunun adada bulunduğunu ve Türkiye’nin güvencesi altında olduklarını söyledi.

Eş değer koçanın ne anlama geldiğini de anlatan Töre, devletin verdiği tüm tapuların geçerli olduğunu kaydetti.

Provokasyonlara da dikkat çeken Töre, her milletin içerisinde tefrika ve ayrım yapan bireylerin bulunduğunu söyledi, uyanık olunmasını istedi.

“Kıbrıs Türkü canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldi. Mehmetçik, mukavemetçi, Mücahit, Osmanlı döneminin akıncıları hep bu topraklara can verdiler, kan verdiler. Böyle vatan oldu bu topraklar” diyen Töre, Türk ordusunun 96 yıl sonra hem havadan hem denizden Kıbrıs’a tekrar gelene kadar örgütlenen Mücahitlerin bir direniş destanı verdiğini anımsattı.

Göndere iki bayrak çektiklerini anlatan Töre, “Allah bu bayrakları bir daha indirmesin. Allah bizi bir daha 1878’deki gibi ayrı koymasın” dedi.

Bağımsızlıktan ödün vermeyeceklerini yineleyen Töre, başarılı bir program diledi.

KIBRIS HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR YATIRIM NOKTASI

Emlakjet Pazarlama ve Büyüme Direktörü Kadir Yılmaz, “Emlakjet, İLab Holding çatısı altına girdikten sonra emlak pazarını değiştiren, geliştiren öncü bir kuruluş oldu. Globalde de öncü şirketler arasındayız. Tüketicilerin hayalindeki emlağa hızlı ve kolay ulaşması misyonu ile kurulan Emlakjet 2016 yılında İLab Holding bünyesine katıldı. Farklılaşan ürünlerle tüketicilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyouz, bu anlamda 2020 yılında lanse ettiğimiz Jetsat ve 2023 yılında duyurduğumuz portföy paylaşımı ve emlak yatırım uzmanı hep farklılaşan ve pazarda ilk olan hizmetler oldu. Rakiplerimizle kıyaslandığımızda hem gelir hem de trafik pazarının en büyük ikinci oyuncusuyuz” diyerek İLab Holding’in Türkiye’deki top 10 reklam veren şirketten bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Türkiye ekosisteminde 70 milyon kullanıcıyla yer alıyoruz. Bu durum ekosistemin yüzde 50’sinden fazlasına dokunduğumuzu gösteriyor.”

Rakamsal verileri de aktaran Kadir Yılmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den yurt dışına giden yatırımı incelediğimizde, Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın 2024’te yüzde 50 oranında düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’den yurt dışına giden gayrimenkul yatırımlarında ise 2023 yılında bir önceki yıla göre 1.6 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. 791 milyon Dolar’dan 2 milyar Dolar’a doğru bir çıkış var. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya gibi Avrupa ülkelerine yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Kıbrıs’la ilgili bir veri yok ama Kıbrıs’ın burada önemli paya sahip olduğunu biliyoruz. Raporlar Kıbrıs’ta her zaman fiyatların arttığını ve önemli bir yatırım noktası olduğunu gösteriyor. Biz de bu gerçeklikten yola çıkarak Kıbrıs’ta satış operasyonu kurduk.”

EMLAKJET’TEN İHTİYACA YÖNELİK PROJELER

Emlakjet Satış Direktörü Özgür Baba, yaptıkları her işte teknolojiyi aktif bir şekilde kullandıklarını belirterek, “Misyonlarımızdan biri emlakta 360 derece çözüm sunmak. Bir emlak işi varsa, bunu tüm paydaşlarına, tüm son kullanıcılarına, buradan para kazanan emlak ofislerine ve müteahhitlere kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm sunmak istiyoruz. 2020’de Jetsat diye bir model kurduk. Bu modelle acil nakde ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahiplerine hızlı bir şekilde çözüm sunuyoruz. Reklamlarla destekleyerek hızlı bir şekilde al-sat modeli açtık. Gerekirse evlerin içerisinde tadilat ve eşyalandırma yapıyorduk. Bütün sorunları çözüp tekrardan satışa çıkarıyorduk. Bu da piyasaya baya bir hareketlilik getirdi. Böyle olduktan sonra piyasa düzeldi. 0,64 0,70 kredi faiz oranları geldi. Artık evler daha hızlı satılmaya başladı. Böyle olunca bu modele ihtiyaç kalmamıştı. Sonra dedik ki acaba müteahhitler ve proje geliştiriciler için bir şey yapabilir miyiz? Bunun üzerine Emlak Avcılığı dediğimiz bir proje geliştirdik. Ardından yatırımcılar için Gayri Menkul Yatırım Fonu (GYF) kurduk. Borsada olduğumuz için bugün istediğiniz gibi yatırım yapabiliyorsunuz. Bu işe şu anda hala devam ediyoruz. Ev almak istiyorsunuz ama paranız yoksa GYF’den lot alabilirsiniz ve fiyat artışlarından faydalanabilirsiniz. Daha sonra emlak ofislerine ‘sizin portföyünüzü geliştirmek istiyoruz’ diyerek bir model geliştirdik. Buna da Emlakjet link diyoruz. Markalı tüm ofislere satış yetkisi veriyoruz. Bugün de artık Dubai’den sonra Kıbrıs’ı geçiş yaptık. İstiyoruz ki Türk yatırımcıları Kıbrıs’a güvenli bir şekilde yatırım yapsın” dedi.

Konuşmaların ardından “Yatırım için Neden Kıbrıs” adlı panele geçildi.Özge ÖzlerReal Estate Kurucusu Özge Özler, Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Safa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa ve Türkiye’de İş Dünyası dergisi Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk’un konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Kıbrıs’ta yatırım yapmanın ayrıcalıkları ve kazançları konuşuldu.



