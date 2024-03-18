UNIROBOTICS insansız deniz araçlarını son teknoloji UKSS ile donattı

CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grup Şirketlerinden UNIROBOTICS’in çalışması ile geliştirilen UKSS, DEARSAN tarafından dizayn ve inşa edilen SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracında (SİDA) başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, Deniz Tipi TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), SALVO SİDA’ya başarı ile entegre edildi.

SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS, Silahlı İnsansız Deniz Araçlarına (SİDA) yönelik çalışmalarına devam ediyor. DEARSAN Tersanesi tarafından geliştirilen insansız deniz aracı SALVO'nun silahlı hale getirilmesi kapsamındaki proje, UNIROBOTICS tarafından Milli Deniz Tipi TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi’nin (UKSS) entegre edilmesi ile başarıyla tamamlandı.

Aracın test atışları ise 21 ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde yapıldı. 22 Şubat’ta Marmara Denizinde gerçekleştirilen testlerde, yaklaşık 11 km mesafeden uzaktan kumandalı olarak atışlar icra edildi ve tüm testler başarıyla sonuçlandı.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE GELİŞTİRİLDİ

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, insansız deniz araçlarının günümüzde giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, şunları söyledi: “UNIROBOTICS olarak ülkemiz için büyük önem taşıyan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Üstün komuta kontrol ve seyrüsefer sistemleri ile donatılan ve DEARSAN Tersanesi tarafından geliştirilen SALVO’ya kendi öz kaynaklarımızla finanse edip yürüttüğümüz, tamamen yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiğimiz Deniz Tipi UKSS TRAKON LITE ürünümüzü başarıyla entegre ederek, Türk Savunma Sanayiimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bildiğiniz gibi ülkemizin milli SİDA’ları, başta Türkiye olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin envanteri ve ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmaktadır. Bu proje ile Türkiye'nin denizcilik alanındaki yeteneklerini artırarak uluslararası rekabet gücünde öne çıkma hedeflerine hizmet edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de insansız deniz araçlarının silahlandırılması alanında öncü bir rol üstlenerek yerli teknoloji geliştirmeye ve Türkiye'nin savunma sanayideki yerli üretim kapasitesini artırmaya devam edeceğiz.”

Günümüzün en önemli teknolojilerinden insansız deniz araçlarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları, dünyada birçok ülke tarafından yürütülüyor. Gelecekte, insansız deniz araçlarının rolünün teknolojideki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor. Bu minvalde tamamen yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen SALVO SİDA v.b. otonom insansız deniz araçlarının performans ve verimliliği arttırılarak, operasyonel yeteneklerin genişletilmesi hedefleniyor.