Van’da üretici ile satınalma devleri buluştu

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen yerel üreticilerle Türkiye’nin önde gelen satınalma devlerinin iş birliği buluşması olan Türkiye’nin Kahramanları Van etkinliğinde önemli anlaşmalara imza atıldı. Van’daki üreticiler için önemli bir ticari hamle olan etkinlik ilerleyen zamanda tekrarlanacak.

Yerel üretimin desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye’nin Kahramanları Projesi’nin 10. İl buluşması Van’da yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinde üreticilere iş geliştirme eğitimleri verilmesi ve üreticileri alım heyetleri ile buluşturma projesi olan etkinlikte önemli anlaşmalar yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Güvenilir Ürün Platformu’nun desteği ile düzenlenen buluşmada yerel üreticilerle Türkiye’nin satınalma devleri bir araya geldi. Peynir’den tarım ürünlerine, temizlik malzemelerinden ambalaja farklı ürünlerini görücüye çıkaran yerel üreticiler Türkiye’nin önde gelen perakende devlerinin, e-ticaret platformlarının, yatırımcıların karşısında sınav verdi.

Toplantı Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’nın konuşması ile başladı. “Türkiye’nin Kahramanları Projesi”nin Van buluşmasına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarınız söyleyen Takva ‘’ Sürdürülebilir iş birliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesi, ulusal markalarımızla iletişimin geliştirilerek yerel ürünlerin 85 milyona ulaşılabilirliğini kolaylaştıracak olan bu projeyi çok kıymetli bulduğumuzu ve önemsediğimizi bilmenizi isteriz. E-ticaret platformlarının, ulusal marka temsilcilerinin, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları etkileşimin ticari iş birliklerine evrilmesini umut ediyoruz.

Odamız üyesi yerel üreticiler ve kooperatifler için önemli bir fırsat sunan bu program; iyi değerlendirilmelidir. Bu bağlamda stant açan, ürününü sergileyen, burada hazır bulunan, programı önemseyip katılım sağlayan herkesin bir netice alacağını umuyor ve diliyorum.

Bu etkinlik sonrası; mutlaka bir-kaç üreticimizin ürünlerini ulusal pazarda sergileyeceğini düşünüyorum. Programın adından da anlaşılacağı üzere bugün Van’ın kahramanları Türkiye’nin kahramanları olmak üzere hevesli ve azimli bir davranış sergileyeceklelerdir. Dolayısıyla, Türkiye’nin herhangi bir mağazasının Marmara, İç Anadolu veya başka bir bölgesindeki şubesinde; bir mağazaya girdiğimizde bir Van markasını göreceğimize inanıyorum. Veya daha farklı ve büyük ölçekli ortaklıklar gelişeceğini düşünüyorum.’’ dedi.

BU PROJELER ÜLKEMİZİN KÜLTREL ÇEŞİTLİLİĞİNİ DÜNYAYA ANLATMANIN BİR YOLU

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, ‘’Biz, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etki olarak değerlendirmiyor, kültürel birikimimize vurgu yapan, yerel üreticileri destekleyen projelere imza atarak daha geniş bir çerçevede değerlendiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz “Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler: Van Kahvaltısı” projesi, bizim için sadece bir gastronomi girişimi değil; bir kültürel miras çalışması, bir sürdürülebilirlik taahhüdü. Bu kahvaltı, nesiller boyunca bir kültürün zenginliğini, bir sofranın paylaşılabilirliğini bizlere anlatan, sadece yöresel ürünlerimizin çeşitliliğine değil kültürümüzün de zenginliğine vurgu yapan bir miras. Bu projeyle birlikte Van’ın tanıtımına, dolayısıyla Türkiye'nin gastronomi turizmine de katkı sağlıyoruz. Van kahvaltısını ulusal ve uluslararası misafirlerle buluşturmak, aslında ülkemizin kültürel çeşitliliğini dünyaya anlatmanın da bir yolu olduğuna inanıyoruz.’’diye konuştu.

Projeye üyeleri ile destek veren Gıda Perakendecileri Derneği adına konuşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ‘’Ekonomimizin güçlenmesi, halkımızın refahı, ülkemizin uluslararası arenada rekabetini güçlendirmesi, en temelde üretime dayanıyor. Üretimimizi ne kadar artırır ve sürdürülebilir kılarsak, ekonomik başarımız da o derece sürdürülebilir olacak. Burada yerel ve bölgesel üreticilerimizin katkısı çok önemli. Türkiye’nin Kahramanları projemizde amacımız, tam da bu tespitten yola çıkarak, yerel ve bölgesel üretimin desteklenmesi, rekabet gücünün artırılması ve ekonomik katkısının güçlenmesi için çalışmaları koordine etmek.’’dedi.

Türkiye’nin markalaşma projesi içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hepsiburada Pazaryeri Eğitim Uzmanı Bilgesu Evcil "Türkiye'nin kahramanları projesi kapsamında Van'da sizler bir arada olmaktan, burada olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler bir araya gelmek çok kıymetli. Çok fazla şehir gezdik. Gittiğimiz her şehirde üreticilerimizle buluştuk ve her biri bize umut verdi. Van’daki üreticilerimizin de emeği, azmi ve üretim cesareti ülkemizin kalkınma yolculuğunun en değerli adımı. Biz Hepsiburada olarak bu değeri teknolojiyle buluşturmak ve genelden ulusala, hatta dünyayı açmak için buradayız. E-Ticaret artık sadece bir satış kanalı değil, bir alternatif değil, fırsatlara açılan bir kapı. Bugün Türkiye'de toplam e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı geçtiğini görüyoruz. Bu büyümenin en önemli aktörleri sizlersiniz, yerel üreticilerimiz." Şeklinde konuştu.

Etkinlik Hepsiburada ekibi tarafından hazırlanan e-ticaret eğitimleri ile devam etti. Etkinliğin ardından davetliler alanı gezerek firmalardan bilgi aldı ve üretici-alım heyeti görüşmeleri yapıldı.