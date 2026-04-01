Kaydet

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra finallere katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı’nda büyük sevinç yaşandı. Vincenzo Montella’nın maç sonrası düzenlediği basın toplantısı da bu coşkunun adreslerinden biri oldu.

Toplantı sırasında salona giren futbolcular ve teknik ekip, Montella’ya sürpriz yaparak geleneksel sulu kutlama gerçekleştirdi. Neşeli anların yaşandığı kutlamada hep birlikte “Türkiye” tezahüratları yapılırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

