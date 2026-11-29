A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda'yı 101-83 mağlup etti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 yendi.

Bu sonuçla milliler, elemelerdeki 9. galibiyetini aldı. İzlanda ise toplamda 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş oyuna sahne oldu. Ay-yıldızlılar, daha çok pota altından skor üretti. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan A Milli Takım, birinci periyodu 23-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe İzlanda iyi başladı. Pota altında özellikle Hlinason ile ay-yıldızlılara üstünlük kuran konuk ekip, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skoru önde götüren İzlanda, devreye 46-43 üstün girdi.

A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta milliler, 24. dakikayı 54-52 üstün bitirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusuyla bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Ay-yıldızlılar, üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun sonunda eline geçirdiği oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ve farkı 16 sayıya (95-79) çıkaran Türkiye, maçı da 101-83 kazandı.

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu beşinci maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.

ÖMER KUTLUAY, İLK KEZ FORMA GİYDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, ilk milli maçına İzlanda karşısında çıktı.

Ömer, maçın üçüncü periyodunda oyuna girerek ilk kez milli heyecanı yaşadı.

17 yaşındaki basketbolcu, İzlanda karşısında 5 dakika 9 saniye süre alırken 4 sayı üretti.

BAKAN BAK MAÇI İZLEDİ

Türkiye-İzlanda maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yerinde takip etti.

Bakan Bak, maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

BGM'DE MİLLİ TAKIMA TAM DESTEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda'yı ağırladığı maça Türk basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) karşılaşmada basketbolseverler, salonun tamamına yakınını doldurdu.

Salon Türk bayraklarıyla donatılırken taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla ay-yıldızlılara destek verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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