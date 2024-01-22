2 puan kaybının ardından Emre Belözoğlu bombası!

22 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 11:34

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak ezeli rakibi Galatasaray ile puan puana gelen Fenerbahçe'de maçtan sonra İsmail Kartal'ın yaptığı değişikliklere tepki gösterildi. 90 dakikanın ardından 'Vole' kanalında maçın değerlendirmesini yapan Serdar Ali Çelikler, İsmail Kartal'ın teknik heyetine dikkat çekerken, ünlü yorumcunun 'Kenara Emre Belözoğlu gibi bir isim lazım' sözleri camiada bir hayli ilgi uyandırdı.

İşte Çelikler'in Fenerbahçe-Samsunspor maçı analizi...

Gaziantep-Fenerbahçe maçında Livakovic son dakikada o golü çıkarınca 'şampiyon olduk triplerine' girildi. Camiada 'şampiyon olduk' rehaveti vardı, daha önünde 20 maç var bu neyin rehaveti?

Bu rehaveti futbolcuların yüzünde görüyorum, bu rehaveti analizlerde görüyorum, bu rehaveti teknik heyette görüyorum, İsmail Kartal'ın ekibi iyi bir ekip değil. İsmail Kartal birinci sınıf bir hoca değil, desteklenmesi gereken bir hoca.

İsmail Kartal ve ekibinin Samsunspor'u iyi analiz etmediğini düşünüyorum. İsmail Kartal düzgün, çalışkan bir adam ama desteklenmesi lazım. Fenerbahçe'nin arkaya koşacak bir oyuncu alması lazım, bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Onyekuru tarzı bir oyuncu olsa öne çıkan rakip defansın arkasına rahat rahat gidersin.

Emre Kılınç'ın attığı gol hakeme değil Livakovic'e yazar. Fenerbahçe hakem makem demesin. Transfer mevzusu bu kadar uzamamalı bu hafta artık hepsi bitmeli. İsmail'i satacaksanız satın, satmayacaksanız 'biz oyuncu satmıyoruz' deyin, oyuncunun da aklının karışmasına izin vermeyin.

Çağlar Söyüncü bu hafta geldi geldi gelmiyorsa hiç gelmesin. Ya transferi Bonucci, Krunic ile kapattık deyin ya da hemen Çağlar Söyüncü ve bir kanat forveti bitirdik açıklaması yapın.

'İSMAİL KARTAL'IN EKİBİ KÖTÜ'

Sen Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi oynuyorsun, yen Samsun'u yap 5 puan farkı Galatasaray öyle çıksın maça! Galatasaray iptal edilen gol için 5 kez basın toplantısı yaptı sen 6 kez yapacaksın. Tribünlerin hepsi uyuyordu çünkü taraftarlarla da rehavet gelmişti. İsmail Kartal'ın ekibi kötü, kaleci antrenörü kötü, Fred sakatlandı yine en az 2 hafta yok.

İsmail Kartal'ın her zaman diken üstünde tutulması lazım. İsmail Kartal uyursa, Ali Koç uyursa herkes uyur. Tadic, Szymanski, İrfan Can'ın sahadan çıkışını anlamadım. Livakovic'ten başlayın İsmail Kartal ve taraftarlara kadar gidin bu puan kaybının sebebi bunlardır. Sen Trabzon'a, Rize'ye, Antalya'ya gideceksin. Fenerbahçe İsmail Kartal'a rağmen şampiyon olabilir.

Muslera'ya konuşmaya gerek yok zaten Muslera Süper Lig'i çok iyi tanıyor ama Livakovic'i saha içinde uyarmak, darlamak lazım. 'Liva dikkatli ol, Liva kaleye vuracak, Liva aman' demek lazım. Mesela Emre Belözoğlu olsaydı bunu yapardı, saha içinde böyle biri yoksa o zaman kenarda olacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Önder Özen gibi bir ismin olduğunu düşünelim. Bu isimler fikstüre bakar takımı uyarır, İsmail Kartal'ı darlar.