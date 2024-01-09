2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2023/2024 bu sezon ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

9 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 09:18

2023-2024 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi futbolseverler tarafından merak ediliyor. İkinci sezona sağlam bir ekiple girmek isteyen takımlar ara transfer tarihlerini Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı takvime göre ara transfer ve tescil dönemi tarihi ne zaman? İşte detaylar…

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sene başında yayımladığı 2023-2024 ara transfer dönemi 11 Ocak 2024’te başlayıp, 9 Şubat 2024’te tamamlanacak.

Yaz sezonu olarak adlandırılan 2023-2024 sezonunun ilk transfer dönemi, 26 Haziran-15 Eylül arasında yapılmıştı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

BEŞİKTAŞ, SVENSSON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Norveçli sağ bekle pazarlıklara başladığı belirtildi. Jonas Svensson, Adana Demirspor ile olan sözleşmesini saatler önce feshetti.

30 yaşındaki sağ bekle ilgili ayrılık açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN CEPHESİ DE MARTİAL İÇİN HAREKE GEÇİYOR

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir Manchester United kulübüyle temasları sürdürüyor. Haberde Manchester United'dan ayrılacak yıldız oyuncuyla ilgilenen kulübün yalnızca Fenerbahçe olmadığı yazıldı. 28 yaşındaki golcü futbolcu için Suudi Arabistan cephesi de harekete geçti. İngilizler, Suudi Arabistan'dan Martial'e yapılacak olan teklifin oldukça yüksek rakamları içereceğini duyurdu.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe cephesi ise beklemeye geçti. Anthony Martial, tercihini Avrupa'da kalmaktan yana kullanırsa Fenerbahçe en güçlü aday konumunda. Ancak Suudi Arabistan cephesi teklif edilen yüksek maaşla oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.