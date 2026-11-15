2026 TFF Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası, 15 Kasım Pazar günü oynanan final ve üçüncülük karşılaşmalarıyla tamamlandı. Serenity Hotels Alanya Belediyespor'un Türkiye şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda, üçüncülük sıralaması ve bireysel ödüller de kesinleşti. Alanya temsilcisi, takım şampiyonluğunun yanı sıra üç ayrı bireysel ödülün de sahibi oldu.

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Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen final karşılaşmasında Serenity Hotels Alanya Belediyespor ile MATSO Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Alanya temsilcisi, Antalya'nın iki ilçesini buluşturan mücadeleyi 8-1 kazanarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım 2026 tarihli organizasyon duyurusuna göre şampiyon takım, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkını da kazandı. Böylece Alanya Belediyespor, ulusal şampiyonluğunu uluslararası organizasyonlara katılım hakkıyla tamamladı.

ŞAMPİYONANIN ÜÇÜNCÜSÜ ADİLCEVAZ OLDU

Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği, Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 mağlup ederek Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

2026 TFF Plaj Futbolu Ligi

ÜÇ BİREYSEL ÖDÜL ALANYA BELEDİYESPOR'A GİTTİ

Şampiyonanın bireysel ödüllerinde de Serenity Hotels Alanya Belediyespor öne çıktı. Alanya temsilcisinden Bruno Rodrigues Xavier turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. İsmail Turhan en iyi kaleci ödülünü kazanırken Felipe Duarte Da Silva gol kralı oldu.

Böylece Alanya Belediyespor, Türkiye şampiyonluğu kupasının yanında en değerli oyuncu, en iyi kaleci ve gol kralı ödüllerini de kazanarak organizasyonu dört önemli başarıyla tamamladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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