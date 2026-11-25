A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği etaplar ve rakipleri açıklandı. Milliler, etaplarda maçlarını Çin, Hollanda ve Türkiye'de oynayacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Filenin Sultanları, 19 takımın katılacağı 2027 FIVB Milletler Ligi'nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta sahaya çıkacak.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek. Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz'da 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci defa şampiyon olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şöyle:

1'inci hafta (Çin)

Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya

2'nci hafta (Hollanda)

Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya

3'üncü hafta (Türkiye)

Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya

RAKİPLER

Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

1'inci hafta (Çin)

Türkiye-Tayland

Türkiye-ABD

Türkiye-Çin

Türkiye-Japonya

2'nci hafta (Hollanda)

Türkiye-Almanya

Türkiye-Ukrayna

Türkiye-İtalya

Türkiye-Hollanda

3'üncü hafta (Türkiye)

Türkiye-Belçika

Türkiye-Fransa

Türkiye-Polonya

Türkiye-Rusya

Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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