2027 Milletler Ligi: Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği etaplar ve rakipleri açıklandı. Milliler, etaplarda maçlarını Çin, Hollanda ve Türkiye'de oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Filenin Sultanları, 19 takımın katılacağı 2027 FIVB Milletler Ligi'nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta sahaya çıkacak.
Milletler Ligi'nin son şampiyonu Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek. Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz'da 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şöyle:
1'inci hafta (Çin)
Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya
2'nci hafta (Hollanda)
Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya
3'üncü hafta (Türkiye)
Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya
RAKİPLER
Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1'inci hafta (Çin)
Türkiye-Tayland
Türkiye-ABD
Türkiye-Çin
Türkiye-Japonya
2'nci hafta (Hollanda)
Türkiye-Almanya
Türkiye-Ukrayna
Türkiye-İtalya
Türkiye-Hollanda
3'üncü hafta (Türkiye)
Türkiye-Belçika
Türkiye-Fransa
Türkiye-Polonya
Türkiye-Rusya
Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.