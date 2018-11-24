Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenler Günü için mesaj yollayan Güneş, "Oyuncular, maç yemeğinde çiçeklerle Öğretmenler Günü'mü kutladılar. Öğretmen asla 'İşe gidiyorum' demez, okula gider ve eğitir. Biz de işe gitmiyoruz, Ümraniye'ye eğitime gidiyoruz" dedi.

"MAÇ AZ KALSIN TATİL OLABİLİRDİ"

Ankaagücü taraftarının maçtaki tepkilerine değinen tecrüb eli teknik adam, "Ankaragücü'nün çok sayıda taraftarı vardı, onları tebrik ediyorum. Ancak bizim bu anlamda sorunlarımız var. Bunlar üzücü. Ankaragücü taraftarı, bu şekilde takıma zarar verir. Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da böyle olayları yaşamamıştı. Bugün de maç az kalsın tatil olabilirdi" cevabını verdi.