Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, 10 günlük iznin ardından yarın Antalya Belek’te toplanacak. İlk çalışmasını Perşembe günü saat 16:00’da yapacağı antrenmanla başlayacak olan bordo-mavililerde 29 oyuncu kampta yer alacak. 12 Ocak Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirdikten sonra Trabzon’a dönecek olan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri, Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, satış listesine koyulan Zeki Yavru ve Olcay Şahan, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ile genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kamp kadrosunda yer almayacak.



Altyapı ağırlıklı kamp

Trabzonspor’un, Antalya kampı kadrosunda altyapısından yetiştirdiği oyuncuların ağırlığı dikkati çekiyor. Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpanıra, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl, altyapıdan kadroda yer alan 19 oyuncu oldu.

Trabzonspor’da kamp kadrosunda yer alacak olan diğer isimler ise şunlar, Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka Anthnony Nwakaeme, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban ve Jose Sosa