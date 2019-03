Türkiye Gazetesi

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe şampiyon olma hesapları yapan Başakşehir’e meydan okudu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, hiç kimseden çekinmediklerini söylerken, lidere meydan okudu. “Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar” diyen Yanal “Bu sezon zirveden uzak kaldık. Ama kimliğimizi koruyoruz. Eğer biz olamıyorsak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Çıkıp camiamıza yakışan bir mücadele sergileyeceğiz. Temiz bir oyunla, kazanmak için bütün gücümüzle savaşacağız” ifadesinde bulundu. Ersun Hoca “Fenerbahçe her zaman böyleydi, böyle de devam edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Başakşehir’i de yeneceğiz. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Şiddetli pres, hızlı pas

Rize’nin ardından Başakşehir’i de devirerek çıkışı sürdürmek isteyen Ersun Yanal, zaferi getirecek planını da oyuncularına detaylı bir şekilde anlattı. Başakşehir’in ayağa paslarla rakibi yorup dengesini bozarak sonuca gittiğini vurgulayan Yanal “Buna izin vermeyeceğiz. Yüksek şarjlı presle orta saha üstünlüğünü ele geçirip ezberlerini bozacağız. Onlara kendi oyunumuzu kabul ettireceğiz” dedi. Rakibin pas trafiğini durdurup bloklar arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefleyen Yanal, skor üstünlüğünü ise kanat organizasyonlarıyla ele geçirmeyi planlıyor. Moses, Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado’yu özel olarak hazırlayan tecrübeli teknik adam, Başakşehir’i sahasına hapsedip nefes aldırmadan saf dışı bırakmak istiyor.

Kampanya geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi’ndeki yazısında, “Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz. Geçmiş sezonlardaki denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız gelir olarak sayılabilecek destek kampanyamızın başarısıdır” ifadesini kullandı.

Dirar’dan kötü haber

Rize maçı öncesi adale ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Nabil Dirar, Başakşehir deplasmanında da görev yapamayacak. Arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Faslı yıldız yoğun tedaviye rağmen iyileşemedi. Dirar’ın Kadıköy’de oynanacak Sivas maçına yetişmesi bekleniyor. Bu hafta ise sağ açıkta yine Moses görev alacak.

Kale Volkan’ın

Başakşehir maçında Fenerbahçe kalesini Volkan Demirel koruyacak. Kadro cezası kaldırıldıktan sonra kaleyi Harun’dan devralan Volkan, son haftalarda eleştirilmesine rağmen Ersun Yanal, kaptandan vazgeçmeyecek. Yanal’ın kararında Volkan’ın idmanlardaki yüksek performansının da etkisi bulunuyor.

Yıldırım’dan neşeli ziyaret

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün F.Bahçe Kulübünü ziyaret etti. Neşeli dakikalara sahne olan buluşmada Yıldırım’ı, Başkan Ali Koç ve yöneticileri ağırladı. Yıldırım, “Ne zaman F.Bahçe’nin G.Saray maçını izlesem kazanıyorsunuz. G.Saraylılar bana, ‘Aman bizim maçımıza gelme” diyorlar” sözleri kahkahalara yol açarken Ali Koç, “Ziyaretiniz bizim için onurdur. Sizi izliyoruz, dinliyoruz. Kendinize has üslubunuzla da mizahi bir yaklaşımınız var. O da bizi keyiflendiriyor” şeklinde konuştu. Ali Koç, Binali Yıldırım’a forma hediye etti.

Yanal’ın kozu Valbuena

Başakşehir maçından üç puan bekleyen Ersun Yanal, lideri Mathieu Valbuena ile devirmeyi planlıyor. Liderlik görevini Fransız yıldıza verecek olan Yanal, ‘Küçük Bisiklet’i özel olarak hazırlıyor. Sol kanatta sahaya çıkacak olan Valbuena’nın bir mevkii kısıtlaması olmayacak. Yanal sınırsız serbestlik verdiği oyuncunun pas trafiğini yönetmesini ve bireysel yetenekleriyle Başakşehir savunmasının dengesini bozmasını istiyor. Valbuena da bu talebi karşılayabilmek için müthiş bir disiplinle çalışıyor.

Serdar çıtayı yükseltti

Fenerbahçe’nin yenilerinden Serdar Aziz, kalan on haftada puan kaybetmek istemediklerini söyledi. Kazanmaya devam edeceklerini iddia eden Serdar “Artık sezonun son bölümündeyiz. Kalan bütün maçlarımızda üç puan hedefliyoruz. Belki zor görünüyor. Ama bunu başaracak güçteyiz” diye konuştu.