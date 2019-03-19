Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iddialarda bulundu. İşte Sinan Engin'in açıklamaları;

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenecek. İçimde öyle bir his var. Bu sefer Galatasaray kazanacak.

F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İ YENECEK

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi favori yok demiştim. Ama Galatasaray maçı farklı. Bu sefer Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da Başakşehir'i yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray da Başakşehir'i yenecek. Kim şampiyon olur bilmiyorum ama Başakşehir olursa, 1-2 puanla olur.

NET SÖYLÜYORUM

Bu kez net söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek. Eğer büyücü amca müsade ederse, Galatasaray bu sene kazanacak.