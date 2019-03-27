Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray tarihi bir süreçten geçiyor... Cumartesi günü gerçekleşen genel kurulda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmedi. Tüzüğe göre 30 gün içerisinde seçime gitmesi gereken sarı-kırmızılı yönetim işi mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz “Görevimizin başındayız” dese de camiadaki birçok kişi mahkemeden sonuç alamayacağını ve seçime gitmesi gerektiğini görüşünde. Şu an son derece belirsiz bir ortam oluşurken şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımının bu durumdan etkilenmesinden endişe ediliyor. Fakat Galatasaray tarihine bakıldığında sarı-kırmızılıların kaos ortamlarından hep zaferle çıktığı görülüyor.

Hocasız şampiyon

Galatasaray dört sezon üst üste şampiyon olup Avrupa’da destanlar yazdıktan sonra 2001-02 sezonuna girilirken kadro baştan aşağı değişmişti. Cimbom’un kemik kadrosu dağılmıştı. Mehmet Cansun başkanlığındaki yönetim birçok kriz atladıktan sonra 2002’nin martında Özhan Canaydın koltuğuna oturmuştu. Sıkıntılı bir sezonun ardından şampiyonluk geldi. Hele 2008’de Özhan Canaydın-Adnan Polat değişimi sonrası Feldkamp istifa etmiş yerine gelen Cevat Güler’le mutlu sona ulaşılmıştı. 2014’te üç hoca değişiminin ardından Hamza Hamzaoğlu takımı şampiyon yapmıştı. Geçen sezon da yönetim değişmiş ama şampiyon yine değişmemişti.

Diagne de sakatlandı

G.Saray'da Kostas Mitroglou'nun ardından Diagne de sakatlandı. Senegal ile Mali arasında oynanan hazırlık maçına 11'de başlayan Mbaye Diagne 59. dakikadaki bir ortaya kafa vuruşu yapmaya çalışırken omzunun üzerine düştü. Ayağa kalkamayan futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

Özbek aday olmayacak

Galatasaray yönetimi, idari ibrasızlık kararının çıktığı genel kurulu mahkemeye taşıyıp hukuki yollara başvururken sarı-kırmızılı kulübün tüzük maddesine göre ise bir ay içinde erken seçim kararı alması gerekiyor. Peki Dursun Özbek yeniden aday olmayı düşünüyor mu? Camiadan yeniden aday olması yönünde çağrılar alan Dursun Özbek şimdilik buna soğuk bakıyor.

Tehditlere suç duyurusu

Galatasaray Lisesi 150. dönem öğrencilerini tehdit eden isimler sosyal medyada tespit edildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan ibrasızlık kararının verildiği gün Galatasaray Lisesi öğrencilerinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın saat 19.26’da çekildiği ve gençlerin genel kurulda değil doğum günü için Beyoğlu’nda bir mekânda olduğu ifade edildi.

Durmak yok

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş, takıma katıldı. Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dâhilindeki kuvvet çalışmalarını sürdürdü.