Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonluk yolunda sezonun en heyecanlı dönemecine girilirken, yarın gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. Kazanan taraf mutlu sona ulaşma yolunda hem puan hem de moral olarak çok büyük avantaja sahip olacak. Bu tür maçları çok iyi bilen Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma ise şu anda takım arkadaşlarını motive ediyor. Derbiye ilk 11’de başlaması beklenen Portekizli yıldız, Türk Telekom Stadı’nda galibiyete yakın taraf olduklarına inanıyor. Galatasaray’ın saha avantajına karşılık rakiplerinden daha formda bir takım olduklarını belirten yıldız oyuncu “Bizden çekiniyorlar çünkü onlardan daha iyi oynuyoruz. Son maçlarımızın hepsini kazandık. Maça bu psikolojik üstünlükle çıkacağız” dedi.

Güneş’ten uyarı

Arkadaşlarını motive eden Portekizli “Kendi futbolumuzu oynadığımız taktirde Galatasaray’ın hiç şansı yok” dedi. Öte yandan Şenol Güneş de Quaresma’dan çok şey bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı Q7 ile yaptığı görüşmelerde “Oyuna ilk 11’de başlasan da sonradan girsen de sana ihtiyacımız olacak. Bu maçta topu ayağında fazla tutmamalısın. Gereksiz yere oyalanmaktan kaçınmalısın. Ayrıca her an sakin kalmalısın. Kart görmen için senin üzerine oynayabilirler” diyerek oyuncusunu uyardı. Sakatlandığı Göztepe maçından sonra geçen hafta Ankaragücü karşısında formasına kavuşan Portekizli yıldızın, derbide forma giymek için çok istekli olduğu ve hocasını ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Lucescu beklemede

Rumen eski futbolcu Danut Lupu, adı Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu’nun gelecek sezon çalıştıracağı takımla ilgili konuştu. Lupu yaptığı açıklamada “Lucescu bir takımla anlaştı. Yakında öğreneceksiniz. Temkinli davranıyor, ortalığı karıştırmak istemiyor. Yeni sezon için yapılacak çalışmalara daha çok vakit var” diye konuştu.

Ljajic hırs küpü

Derbi maçı öncesinde Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Âdem Ljajic’i hırs basmış durumda. Dev maçı iple çeken yetenekli oyuncu “Galatasaray maçında gol atacağıma inanıyorum” dedi. Yıldız oyuncu sezonun ikinci yarısında altı gol ve altı asistle takımına büyük katkıda bulundu.

Kartal kampa giriyor

Beşiktaş yarın oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Beşiktaş hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.