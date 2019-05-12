Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda, Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, final maçında Tayvan ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kaldı. Mete Gazoz, Samet Ak ve Fatih Bozlar'ın yer aldığı Klasik Yay Erkek Takımı ise finalde yine Tayvan ile eşleşti. Müsabakayı 5-1 biten kaybeden milliler, gümüş madalyayla yetindi.