Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda, Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, final maçında Tayvan ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kaldı. Mete Gazoz, Samet Ak ve Fatih Bozlar'ın yer aldığı Klasik Yay Erkek Takımı ise finalde yine Tayvan ile eşleşti. Müsabakayı 5-1 biten kaybeden milliler, gümüş madalyayla yetindi.
Milli okçulardan 2 gümüş madalya
12.05.2019 - 11:00 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'de yapılan Dünya Kupası 2. ayak yarışmalarında Klasik Yay Karışık Milli Takımı ve Erkek Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA
Etiketler : milli okçular,
623880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/623880.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
31
16
8
7
57
41
16
56
5
Malatyaspor
31
12
8
11
43
40
3
44
6
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
7
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
8
Konyaspor
31
9
14
8
37
35
2
41
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
12
Kasımpaşa
31
11
5
15
49
56
-7
38
13
Kayserispor
31
9
10
12
31
45
-14
37
14
Ankaragücü
31
10
7
14
33
48
-15
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
31
7
11
13
33
39
-6
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
32
21
4
7
47
26
21
67
2
Denizlispor
32
19
9
4
56
30
26
66
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Gazişehir Gaziantep
32
16
8
8
54
28
26
56
5
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
6
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
7
Adana Demirspor
32
15
7
10
46
35
11
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
32
11
7
14
36
40
-4
34
15
Giresunspor
32
7
12
13
29
39
-10
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0