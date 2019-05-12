Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda, Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, final maçında Tayvan ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kaldı. Mete Gazoz, Samet Ak ve Fatih Bozlar'ın yer aldığı Klasik Yay Erkek Takımı ise finalde yine Tayvan ile eşleşti. Müsabakayı 5-1 biten kaybeden milliler, gümüş madalyayla yetindi.