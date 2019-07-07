Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli ilk kez kampı ziyaret etti. Transfer çalışmaları için yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye yeni gelen Comolli soluğu Topuk Yaylası’nda aldı. Sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanında futbolcularla yakından ilgilenen Fransız futbol adamı Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Victor Moses ile özel ilgilenirken Teknik Direktör Ersun Yanal ile de kısa süreli sohbet etti.