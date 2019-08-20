Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezona mağlubiyetle başlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hızlandı. Sivasspor deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetten sonra Başkan Fikret Orman gaza bastı. Futbol Direktörü Ali Naibi, hazırladığı raporu yönetim kuruluna iletti. Yevhen Konoplyanka’yı beklemeye alan Başkan Orman’ın listesinde birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’ın yıldız sol kanadı Mohamed Elyounoussi listenin başında bulunuyor. Norveçli oyuncuyla her konuda anlaşmaya varıldı. İngiliz ekibi 500 bin avro kiralama bedelinde ikna edilmeye çalışılıyor. Everton forması giyen Yannick Bolasie de Kartal’ın gözüne kestirdiği isimlerden biri.

Everton’a hücum

Hem sol kanat hem de santrfor bölgesinde oynayabilen Kongolu 30 yaşındaki oyuncuyu Abdullah Avcı çok istiyor. Everton ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ancak menajer Marco Silva’nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa, ikinci yarısını ise Anderlecht’te kiralık olarak geçirmişti. Eğer Bolasie transferi gerçekleşmezse Orman bu defa Kartal’ın eski yıldızına rotayı çevirecek. Bu zamana kadar hep B planında yer alan Cenk Tosun için Everon’a kiralama teklifi yapılacak. Öte yandan Beşiktaş’ın golcü transferinde yedekte beklettiği isimlerden birinin yine Everton forması giyen Oumar Niasse olduğu da gelen bilgiler arasında.

Q7-LENS-MEDEL’E TEKLİF BEKLENİYOR

Hafta içinde en az iki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan yönetim, bir yandan da gidecek oyuncular üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Lens, Quaresma ve Medel gibi isimlere gelecek teklifler bekleniyor. Ancak üç yıldız için de şu an kulübün kapısı çalınmış değil.

Caner’e kesik!

∂ Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında çok pas hatası yapan Caner Erkin’in performansını beğenmedi. Tecrübeli çalıştırıcının Göztepe ile yapılacak maçta Caner’i kulübede bekleteceği, formayı ise yeni transfer Pedro Rebocho’ya vereceği öğrenildi.