Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Terra Pizza’yla yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreni Başkan Mustafa Cengiz’in katılımıyla gerçekleşti. Cengiz, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forma göğüs sponsorunun bir pizza şirketine ait olmasının eleştirilecek bir tarafı olmadığını söyleyen Cengiz “Taraftarlarımızın nedense göğüste ya inşaat ya telekomünikasyon firması forması olması gerektiği algısı var. Biz bu algının kırılmasını istiyoruz. Avrupa’nın tepesine çıktığımızda göğüs sponsorumuz bir boya firmasıydı. Ne şükür ki bize, bir Türk firması, uluslararası örgütlenmesini Galatasaray ile yapıyor. Millî bir firmamız ile anlaşma gerçekleştiriyoruz. Ekonomik zorluklardan geçerken önemli bir anlaşma bu” dedi.



> İftiracılar kriptodur!

Amerika’da SuperBowl’da en büyük reklam veren iki şirketin pizza markaları olduğunu hatırlatan Cengiz “Şimdi isim vermeyeyim, bizim ağzımızdan çıkacak tek firma Tetra, pardon Terra Pizza olacak. Ben de söylemekte zorluk çekiyorum ama alıştıracağız hem kendimizi hem de kamuoyunu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray’a ilk yıl 18 milyon, ikinci yılda da 20 milyon TL destek sağlayacaklar. Hayırlı olsun” dedi. Başkan Cengiz “Yeni sponsor Falcao’yu getirir mi” sorusunu “Böyle zor sorular sormayın” diyerek geçiştirirken idmana girmeleri yasaklanan gazeteciler için “Bizi bir terör örgütüyle ilişkilendirenlerin kendileri o örgütün kriptolarıdır” diyerek sert çıktı.



REVİZYON VAR

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor. Sakatlığı geçen Feghouli takıma dönecek. 10 numara pozisyonunda ise Âdem Büyük görev yapacak. Galatasaray 97 gün sonra taraftarıyla buluşacak, cezası biten Terim de takımın başında sahaya çıkacak.



TERİM’DEN KONYA TALİMATI:

Aslan gibi oynayın!

MUSTAFA CENGİZ YENİ SPONSORDAN MEMNUN Lige 2-0’lık Denizlispor yenilgisiyle başlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına uyarılarda bulundu. İlk haftayı bir kaza olarak gördüğünü söyleyen Terim oyuncularına “Galatasaray’ı herkese hatırlatın. Aslanlar gibi oynayın” dedi.