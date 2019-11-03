Afyonkarahisar 1. Amatör kümede mücadele eden Mahmut Köyü 1453 Spor ile Kayıhanspor arasında oynanan futbol maçında orta ve yan hakemin kararı taraftarları, Mahmut köyü 1453 spor takım futbolcularını ve yönetimini kızdırdı. Kızgınlık kısa süre içerisinde futbolcular arasında yerini kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavgada iki oyuncu kırmızı kart sonucunda oyundan atıldı. Kayıhanspor, Mahmut Köyü 1453 Spor’u 4-1’lik skorla yendi. Maçın bitiş düdüğü ile hakemler polis eşliğinde sahayı terk etti.
Amatör lig maçında gerginlik
03.11.2019 - 21:21 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar 1. Amatör Lig maçı Mahmut Köyü 1543 Spor - Kayıhanspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan gerginlik dakikalarca sürerken, iki futbolcuya kırmızı kart gösterildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amatör,lig,maç,
660359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660359.aspx
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Sivasspor
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Başakşehir
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Galatasaray
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3
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2
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Beşiktaş
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3
3
3
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12
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Konyaspor
9
3
3
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Gaziantep FK
9
3
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3
-4
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11
Kasımpaşa
9
3
2
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11
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Denizlispor
9
3
2
4
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11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
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4
-7
11
15
Göztepe
9
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3
4
-3
9
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Ankaragücü
9
2
3
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-7
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17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
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02.11.2019 17:30
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
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Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
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Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
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9
Keçiörengücü
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1
1
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Adana Demirspor
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İstanbulspor
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5
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Menemen Belediyespor
9
3
2
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11
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Osmanlıspor
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1
4
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10
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2
5
-2
8
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2
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8
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Adanaspor
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1
4
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7
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02.11.2019 14:00
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Menemenspor 1 - 0 ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor 0 - 0 Boluspor
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Akhisarspor 1 - 1 Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 0 Giresunspor
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Karagümrük - Erzurumspor
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