Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerlerini yurt dışında sürdüren birçok Türk futbolcu haftayı etkili bir futbolla kapatırken millî maçlar öncesi yüzümüzü güldürdü. Millî futbolculardan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Enes Ünal ve Cenk Tosun gol atma başarısı gösterirken Kaan Ayhan ile Yusuf Yazıcı asiste imza attı, Mert Çetin ilk defa 11’de sahaya çıktı ve Cengiz Ünder sahalara geri döndü. Çağlar, Crystal Palace deplasmanında gol attı takımı Leicester kazandı. Arsenal ve İngiliz futbolunun efsanesi Martin Keown, Çağlar için “Çevik, agresif ve cesur. Modern futbolun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

NBA’de de güldük!

Valladolid’de oynayan Enes ise bu sezonki ilk golüne Mallorca karşısında penaltıdan imza attı. Ozan Kabak, Bundesliga’da ilk kez ilk on birde sahaya çıktığı Schalke 04’te, ilk lig maçında gol atma başarısı gösterirken, 3-2’lik Augsburg galibiyetinde önemli rol oynadı. Everton’da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun ise sonradan girip beraberliği sağladı. Öte yandan bir başka millî sporcumuz Furkan Korkmaz da Philadelphia 76ers’ın Portland Trail Blazers’ı 129-128 yendiği maçta son saniye üçlüğüyle maça damga vurdu. Temsilcilerimiz büyük bir alkış aldı.