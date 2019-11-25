Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sezon başında yaşadığı sıkıntıları üzerinden atınca zirveye doğru kanatlandı. Konyaspor’u da deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar son dört maçından da galibiyetle ayrılarak zirve takibini iddialı bir şekilde sürdürüyor. Kara Kartal aynı zamanda son altı maçının beşini kazanıp birinde berabere kalırken, kalesinde ise sadece bir gol gördü. Üst üste alınan galibiyetler yeni yönetimin de yüzünü güldürüyor. Kulübün asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, her maçı final havasında gördüklerini belirterek, “Oyuncuların ve taraftarların inancı tam. Maçlarımızı beş hafta İstanbul’da oynayacağız. Bu avantajı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Devre arasına lider giren takım Beşiktaş olacak” iddiasında bulundu.

Her maç final

Kötü giden dönemin ardından altı maçta yakalanan yenilmezlik serisiyle ilgili görüşlerini aktaran Kocadağ, “Takımın öz güvene ihtiyacı vardı. Kaliteli bir kadro ve iyi bir hocamız var. Abdullah Avcı kendini ispatlamış bir isim. Kazanarak bu öz güven geldi. Başkanımızın da çok büyük çabası var, büyük emek veriyor. Futbol işleri sadece sahada bitmiyor. Saha dışında da yükümlülüklerimiz bulunuyor. Başkan ve yönetim kurulu çok büyük mesai harcıyor” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin sadece liderlik olmadığını da kaydeden Kocadağ, “Güzel futbol oynayarak taraftarlarımızın da zevkle izleyeceği bir takım olacağız. Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız” diye konuştu.

Fransa’dan Payet iddiası

Ünlü Fransız gazetesi L’Equipe’te yer alan habere göre Beşiktaş, Marsilya’nın Fransız yıldızı Dimitri Payet için teklif yaptı. Payet’nin Marsilya’ya aylık 600 bin avro maliyetinin olduğu ve bu nedenle yönetimin, Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Fransız ekibi, teknik direktör Andre Villas-Boas’ın da onay vermesi durumunda Beşiktaş’a ‘Evet’ diyecek. Bu sezon 14 lig maçının 9’unda oynayan ve 4 gol atan Payet’nin tribünlerin sevgilisi olmasının dezavantaj olduğunun altı çizildi.

AVRUPA’NIN EN İYİSİ

Loris Karius zirveye çıktı

Süper Lig’de son 540 dakikada sadece Antalyaspor maçında kalesinde bir gol gören Beşiktaş ve Alman kaleci Loris Karius böylece Avrupa’da da zirveye çıktı. Beşiktaş, Ekim 2019 tarihinden bu yana lig maçlarında Süper Lig ve beş büyük lig baz alındığında en az gol yiyen takım oldu.

MORALİ BOZUK

Takım iyi Ljajic kötü

Âdem Ljajic’in bu sezonki etkisiz performansı devam ediyor. Konya deplasmanında hem hücum hem de savunma anlamında takımına katkı yapamayan Ljajic’in moralsiz hali dikkat çekti. Abdullah Avcı, daha önce yaptığı açıklamada, “Benim beklediğim Ljajic bu değil. Kendisi de bunu biliyor” demişti.

Burak’a özel tişört

İttifak Holding Konyaspor karşısında takımının tek golünü atan Burak Yılmaz’a maç öncesinde bazı taraftarların tepki göstermesi hakkında da konuşan Emre Kocadağ, “Bir kaç kişinin tepkisini Beşiktaş taraftarına mâl etmemek lazım. Burak Yılmaz’ın “Ben Beşiktaşlıyım” sözünü taraftarlar tişörtte kullanılmasını talep etti. Bu konuda gerekeni yapacağız” dedi.