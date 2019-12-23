Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Kâbus gibi bir sezon yaşayan Galatasaray hücum hattında istediği etkinliği bir türlü yakalayamadığı gibi savunmasında da büyük açıklar veriyor. İzmir deplasmanında da Göztepe’ye boyun eğip kötü gidişini sürdüren sarı-kırmızılılarda bu tablo net bir şekilde ortaya çıktı. Fatih Terim’in “Çok pozisyona girdik” dediği maçta Aslan kaleyi sadece bir kere tutturabildi. Terim’in oyun felsefesinde beklerin önemi ayrı bir yer teşkil ediyor. Ancak bu sezon Mariano-Nagatomo ikilisi yaptıkları isabetsiz ortalarla atakların daha başlamadan bitmesine neden oluyor. Aslan’ın oyun tarzında yaşadığı en büyük problem bu ikilinin yaptıkları isabetsiz ortalarla sınırlı değil!



> Rakip çözdü

33 yaşındaki Nagatomo ve yine aynı yaştaki Mariano hücuma çıktıklarında defansa, defansta kaldıklarında ise hücum hattına yetişemiyor. Sarı-kırmızılıların kanat beklerde yaşadığı bu zaaf ise rakiplerinin ana taktiği hâline gelmeye başladı. Mariano ve Nagatomo’nun arkasında bıraktığı boşluklara hızlı koşular yaparak Aslan’ın dengesini bozan İlhan Palut’un ekibi bu anlayışla Halil ile bir gol bulurken, Serdar’ın bir topu da direkten döndü. Aslan’ın savunmadaki dağınıklığı rakiplerin âdeta iştahını kabartıyor. Galatasaray bu sezon 16 maçta kalesinde 15 gol görürken Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta 14 topu ağlarından çıkardı.



DIŞARIDA kayıp

Yarıştığı bütün kulvarlarda inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray’ın deplasman kâbusu bitmiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son dokuz dış saha maçından sadece iki galibiyet çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar ligde Gaziantep, kupada Tuzla’yı yendi.



SADECE BİR ŞUTU VAR

Falcao’yu gören yok

Uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Göztepe maçındaki performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Rakip savunmanın arasında topla buluşmakta bile zorlanan Falcao maçta kaleyi bulan tek şut atabildi.



KATKISI SIFIR

Selçuk kayıplarda

Fatih Terim’in Göztepe maçında on birde forma verdiği Selçuk İnan kötü performansıyla taraftarların en çok tepki gösterdiği oyuncuların başında geliyor. İzmir’de 75 dakika sahada kalan Selçuk, sadece bir defa ikili mücadele kazanırken 17 top kaybı yaptı, top çalamadı. Selçuk 10 maçta skora hiç katkı yapamadı.



Köklü değişim

Göztepe maçı sonrasında “Ben dâhil hepimiz bedel ödeyeceğiz” diyen teknik direktör Fatih Terim, İzmir’de İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ile ocak operasyonunu masaya yatırdı. Havalimanına takım otobüsü yerine Albayrak’la birlikte özel bir otomobille giden Terim alınacak isimlerle bir an önce temasa geçilmesini istedi. Gönderilecek isimlerin menajerleri hafta içinde kulübe çağrılacak ve takım bulmaları istenecek. Nzonzi’nin yanı sıra Emre Mor, Mariano, Nagatomo ve Belhanda’nın liste başında olduğu öğrenildi.