Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Kırklarelispor'u ağırlıyor.



"Türk futbolu için uyanma zamanı"

Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesine “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı ile çıktı.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva’da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

Simon Falette ilk defa 11’de

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette, ilk defa resmi bir maçta 11 şansı buldu.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin devre arasında E.Frankfurt’tan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette de ilk defa bu mücadele ile bir resmi müsabakada 11 şansı buldu. Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile çeyrek finalin ilk maçı olan Kırklarelispor mücadelesinde tanışmış ve sahada 28 dakika kalmıştı.



Öte yandan sezon başından bu yana sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç’ü yine bu bölgede görevlendirdi.

İlk maçtan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçına kalede Harun, savunmada Murat, Rami, Falette, Deniz, orta alanda Tolga, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc ileride ise Mevlüt 11 ile başladı. Tecrübeli teknik adam ilk maçtan 3 değişiklik yaparak, Jailson, İsla ve Rodrigues’in yerine rövanşta formayı Murat Sağlam, Falette ve Tolga Ciğerci’ye şans verdi.

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda

Uzun süren sakatlığını atlatan Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, GMG Kırklarelispor mücadessiyle 68 gün sonra sahalara döndü.



Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.

Kadıköy’de ‘Trakya’ çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Kırklarelispor, deplasman tribününü doldurdu.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk ediyor. 3-0 biten ilk maçın rövanşına ise Kırklareli taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy’e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi.