Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Dev derbi, bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün gölgesinde oynanacak. Alınan tedbirler sebebiyle derbide seyirci olmayacak. Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri hâline gelen Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesiyle toparlanan ve beşinci sıraya kadar tırmanan Beşiktaş da derbiyi kazanarak yarışın içinde kalmak istiyor.

> VAR odasında Palabıyık

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbiyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. VAR odasında ise Ali Palabıyık oturacak. İkinci yarıda üst üste 8 maçından galip ayrılan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalmıştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Âdem Büyük, Beşiktaş’ta ise sezonu kapatan Dorukhan ile Dougulas derbide forma giyemeyecek.

Aslan ‘sessizliği’ seviyor

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci defa seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası sebebiyle seyircisiz oynanmış, Galatasaray bu maçı 2-1 kazanmıştı.

Sergen Yalçın’ın ilk derbisi

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ilk defa bir derbide kulübede yer alacak. Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında olduğu 6 karşılaşmada Beşiktaş dört galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

Duran top kozu

Derbide ofansif bir oyun anlayışı tercih edecek olan Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, duran toplara da büyük önem veriyor. Tecrübeli çalıştırıcı hafta boyunca yapılan taktik çalışmalarında duran toplar için oyuncularına ekstra mesai yaptırdı.

X faktör Atiba

Derbide Beşiktaş galibiyetinin gizli şifresi Atiba’dan geçiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kanadalı oyuncusuna dev karşılaşmada sınırsız özgürlük tanıdı. Galatasaray’a karşı hem serbest oynayacak olan tecrübeli futbolcu, hem savunmada hem de hücumda kritik rol üstlenecek.

1,23 milyarlık derbi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 230 milyon TL. Transfermarkt’ın verilerine göre Galatasaray, 101 milyon 450 bin avroluk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. 73 milyon 580 bin avroluk değeriyle Beşiktaş ise dördüncü sırada bulunuyor.