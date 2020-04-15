Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa’nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70’lere varan indirime gitmeye başladı. Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor. Ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek. Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom’u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.

> Kulüp bulun

Sezon başı Club Brugge’a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax’a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul’un yolunu tutacak olması, Galatasaray’ın planlarını zora sokuyor. Belçika’da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne’nin yıllık 2,4, Babel’in de 2,5 milyon avroluk kontratları var. Aslan bu iki isimi iyi bir ücrete satarak yeni transferler için kaynak sağlamak istiyordu. Ancak bütün dünyada kulüplerin alım gücünün düşmesi hesapları bozdu. Sarı-kırmızılı yönetim hiç değilse 5 milyon avroyu bulan maliyetlerinden kurtulmak adına bu iki oyuncunun menajerlerine şimdiden ‘Kendinize kulüp bulun’ talimatını verdi.

TERİM, YASAĞIN KALKMASINI BEKLİYOR

Koronayı yendi

Fatih Terim’in evindeki 14 günlük karantina süresi doldu ve hoca virüsü tamamen atlattı. Ancak Terim bu defa da 65 yaş üstüne konan sokağa çıkma yasağına takıldı. Yasağın kalkmasıyla Florya’ya koşacak olan Terim, evinden yaptığı yeni sezon planlamalarını tesislerde hayata geçirmeye başlayacak. Bu arada başkan yardımcısı Yusuf Günay da hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklayınca camiada yüzler güldü.