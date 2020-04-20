Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir ile yollarını ayıran ve bonservisi sezon sonuna kadar Barcelona’da olan Arda Turan, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Play-Spor’a konuşan tecrübeli oyuncu “Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir” diye konuştu. Arda, futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak yeşil sahalarda olmayı istediğini söylerken “Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem” ifadelerini kullandı.

> Asistler, goller…

Geçtiğimiz günlerde halı sahada futbol oynadığı görüntülere gelen eleştiriler için ise Arda Turan “Benim hikâyem Barcelona’dan halı sahaya şeklinde değil. Aksine, halı sahadan Barcelona’ya şeklinde görülmeli. Bir Türkiye Kupası’nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa’daki kariyerimde kazanılmış 11 koskoca kupa, finallerde yapılmış asistler, atılmış goller var. Messi ve Ronaldo’ya karşı alınan şampiyonluk var. Bütün bunları göz ardı etmek haksızlık değil mi? Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım” dedi.

YABANCI HOCALARA KARŞI

Biraz sabır lazım

∂ Yabancı teknik direktörlerin Türkiye’de başarılı olamamasıyla ilgili Arda Turan “Bazen Fatih Terim Hoca’m makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım. Avrupa’ya gidince işte o makası anlıyorsun. Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara altı ay, bir yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar. Eğer onlara şans verecekseniz, sabredecekseniz takımı emanet edin. Yoksa bütün uğraşlar boşa gider. Kendimizi kandırmayalım” dedi.