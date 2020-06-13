Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Lige verilen koronavirüs arasına lider giren Trabzonspor, çıktığı ilk maçta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İlk gol tehlikesini Trabzonspor yakaladı. Beşinci dakikada sol kanattan gelen ortayı kafayla filelere göndermek isteyen Ekuban'ın vuruşunda Beto gole izin vermedi. Trabzonspor'u öne geçiren gol ise 16'da geldi. Organize gelişen bir atakla rakip ceza sahasına altı kişiyle giren Karadeniz ekibinde Pereira ortaladı, son vuruşu Nwakaeme yaptı: 1-0. 22'de bir defa daha gole yaklaşan Nijeryalı oyuncunun şutu az farkla dışarı çıkarken, Trabzonspor Guilherme'nin çift sarı kartla atılmasının ardından 41'inci dakikada 10 kişi kaldı. 44'te Göztepe eşitlik şansına çok yaklaşsa da Serdar Gürler müsait pozisyonda topu ıskaladı.

> Sakatlatan gol!

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor'un Ekuban'ın penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. Sörloth'un Poko'nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından topun başına geçen Ganalı, takımını rahatlattı: 2-0. 57’de VAR incelemesi sonrasında Da Costa'nın Jerome ile mücadelesinde penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Alpaslan 57'de takımını umutlandırdı: 2-1. İlhan Palut'un öğrencileri, 83'te beraberlik golüne yaklaşsa da Deniz Kadah'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 84'te savunmanın arkasına iyi sarkan Abdülkadir Ömür kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu ve Portekizli kalecinin çarpıştığı pozisyonda boşta kalan top kaleye yönelirken, Berkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, Ömür sakatlanıp çıktı. Trabzonspor üç puanı üç golle aldı.