Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe aldı başını gidiyor. UEFA’nın Finansal Fair Play anlaşmasına, TFF’nin harcama limitine bonservissiz transferde şovuyla cevap veren sarı-lacivertliler, çıtayı yükseğe çekmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio’yla 18 milyon artı 2 milyon avroluk bonus anlaşması yapan sarı-lacivertliler, İtalyan devinden bir de oyuncu kapmak istiyor. Kadroya stoper takviyesi yapmayan isteyen ancak harcama limiti konusunda sıkıntısı olan F.Bahçe, İtalyan ekibinden Angolalı stoper Bastos’u bedelsiz verilmesini talep etti. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki milli savunmacı için herhangi bir ödeme yapmayarak bonservissiz transfer geleneğini sürdürmüş olacak. Zira kaleci ve golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bu takviyeler için de aynı yolu izliyor.

> Golcü de bedavaya

Vedat Muriç’ten doğacak golcü boşluğunu da flaş bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe’nin gündemine, Smolov ve Loic Remy’nin ardından bir dünya yıldızı daha eklendi. Sarı-lacivertlilerin, Valencia’da forma giyen Kevin Gameiro ile temasa geçtiği öne sürüldü. 2013-14’te PSG’den Sevilla’ya transfer olarak ülkesine veda eden 33 yaşındaki Fransız golcü, üç yılın ardından soluğu Atletico’da almış, 2018’de ise Valencia’ya geçmişti. La Liga’nın göz dolduran isimlerinden olan Gameiro’nun sözleşmesi devam ediyor, ancak ekonomik dar boğazda olan Valencia 4,5 milyon avro yıllık ücreti olan golcüyü elden çıkarmak istiyor.

VEDA VAKTİ GELDİ

Muriç valiz topluyor

∂ Fenerbahçe’ye Topuk Yaylası’nda katılan Vedat Muriç’in sarı-lacivertlilere vedası da aynı noktadan olacak. Lazio ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmasının tamamlanmasıyla Kosovalı golcü valizlerini toplamaya başladı. Muriç’in yarın ya da pazar günü tesislerden ayrılıp İtalya’ya gitmesi ve pazartesi de sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

ÜÇ İSİM YOLCU

Kalemleri kırıldı

∂ Fenerbahçe’de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler netleşiyor. Teknik direktör Erol Bulut’un savaşan, mücadele eden önde basan ve kalitesini sahaya yansıtan kadro planlamasında Dirar, Zanka ve Frey yok. Dirar’a Fas ve Fransa, Zanka’ya Danimarka, Frey’e de Almanya ve Fransa’dan talipler var.

Onur duyuyorum

Transferi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında krize sebep olan ve nihayetinde tercihini çubukludan yana yapan Mert Hakan Yandaş, “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim” dedi. O süreçte yaşanan olayların kendisini Fenerbahçe’ye daha çok bağladığını ifade eden 26 yaşındaki on numara, “Fenerbahçe’nin beni istemesi büyük bir onur” vurgusu yaparken, “Bu ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Gerçekten Fenerbahçe çatısı altında olmak mutluluk verici ve büyük gurur. İnşallah bunun karşılığını herkese en iyi şekilde veririm” açıklamasında bulundu. Mert Hakan, “Rekabetten çekinmiyorum. Buraya kendimi geliştirmek için geldim. İlk 11 için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Sosa’da işlem tamam

Fenerbahçe’nin önceki gece geç saatlerde özel uçakla İstanbul’a getirdiği Jose Sosa’nın, sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı. Emre Belözoğlu’nun kendisine yaptığı “Biz şampiyon olmak istiyoruz, o yüzden seni de aramızda görmeyi çok istiyoruz” çağrısı üzerine sarı-lacivertli kulübün teklifine “Evet” diyen tecrübeli oyuncunun, yönetimin kendisine sunduğu 1+1 yıllık sözleşme teklifine “Sizden tek şey istiyorum. Sözleşme süresi 2 yıl olsun” dediği öğrenildi. 1 milyon 750 bin avroya tamam diyen Arjantinli yıldız, 1+1 yıllık sözleşmeye evet dese 2,5 milyon avro kazanacaktı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa’nın resmen imzayı atması bekleniyor.