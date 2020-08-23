Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da 24 golle “Gol Krallığı” yaşayan ve transferin gözdesi olan Alexander Sörloth, kulüp televizyonuna konuştu. Adı ciddi şekilde Leipzig ile anılan Norveçli isim transfere değinmedi ama sözlerinden bir sezon daha bordo-mavili takımda kalacak gibi bir izlenim verdi. Sörloth, geçen sezon iki kupa hedefleri olduğunu ve bunlardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

> Trondsen şanslı

“Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor” diyen Norveçli yıldız, Gol Krallığı’nın da özgüvenini artırdığını söyledi. Vatandaşı Anders Trondsen’in transferine de değinen Sörloth “Onun için kendi ülkesinden birinin olması, kendisinden Trabzonspor’da bulunmuş birinin olması onun işlerini kolaylaştıracaktır” dedi.

> Hedef 33 üstü gol

Anders’in de Trabzonspor için bir şans olduğunu söyleyen Sörloth, “Taraftar onun nasıl bir karakter olduğunu görecektir” dedi. Yeni sezonla ilgili hedefi hakkında da bilgi veren Norveçli forvet “Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon toplam 33 gol attım. Bu sezonda hedefim tabii ki bunun üzerine çıkabilmek” diye konuştu.

Flavio’da mutlu son

∂ Trabzonspor Kulübü, Bahia’dan transfer ettiği Flavio Medeiros da Silva’nın detaylarını açıkladı. Bonservis bedeli 1,2 milyon avro olan oyuncuya her sezon için 750 bin avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca Bahia sonraki satıştan da pay alacak.

DURUMU CİDDİ

Akpınar sakatlandı

∂ Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar dün idmanda şanssız bir sakatlık yaşadı. Gelen bilgilere göre 18 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde ödeminin dinmesiyle birlikte MR'a gireceği öğrenildi.