Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon birçok maçta kadro dışı kalan bu sezon da henüz resmi maçta forma giyemeyen Özil, takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

MESUT DAHİL 3 KİŞİ ALINMADI

Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis ve William Saliba da tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldular.

İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.

ARTETA "MESUT ÖZİL'İN KADROYA GİRMESİ ZOR" DEMİŞTİ

Daha önce Mesut Özil'in durumunun zor olduğunu vurgulayan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Daha iyi durumda olan oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Her oyun için, en iyi olduğuna inandığımız oyuncuları seçiyoruz ve gördüğünüz gibi değişmeye devam ediyoruz. Sadece Mesut için değil, bazılarının kadroya girmesi çok zor. Her hafta doğru oyuncuları seçmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.