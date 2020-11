Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Ryan Donk’a ilk on bir yolu gözüktü. Geçen yıl sarı-kırmızılı formayla lige tam 23 mücadelede ilk on birde sahaya çıkan Ryan Donk, bu sezon formaya hasret kaldı. İlk on birde hiç şans bulamayan Hollandalı yıldız sonradan oyuna girdiği beş karşılaşmada sadece 48 dakika görev aldı. Zorlu Sivas deplasmanı öncesi Marcao ve Saracchi'den gelen haberler ise takımda âdeta şok etkisi yaptı. İki oyuncunun adale gruplarında hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve pazar günkü maça yetişmelerinin imkânsız olduğu belirtildi.

Eksikler can sıkıyor

Teknik direktör Fatih Terim bu oyuncuların yokluğunda eski jokerine sarıldı. Luyindama'nın partneri olarak Ryan Donk'a forma verecek olan Fatih Hoca, sol bekte ise Martin Linnes'i görevlendirecek. Ayrıca sakatlığı devam Emre Taşdemir de pazar gününe kadar yetişmezse sarı-kırmızılıların defans hattı için yedek kulübesinde hamle için genç Emin Bayram dışında kimse kalmamış olacak. Tedavisi devam eden Belhanda'nın durumu da bugün belli olacak. Orta saha kurgusu ise Faslı yıldızdan gelecek habere göre şekillenecek.

NORVEÇ'TEN

Linnes ve Omar’a millî davet geldi

∂ Galatasaray'ın bekleri Omar ve Linnes, Norveç'in Romanya ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. İki başarılı isim ülkelerinin bir önceki millî maç kadrolarına da çağrılmış, Omar bir hafta da üç maça çıkınca Türkiye'ye sakatlanarak dön-müştü.