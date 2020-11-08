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İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel
Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.