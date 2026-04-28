Kumkapı'da şüpheli ölüm! Almanya'dan geldi, otel odasında cesedi bulundu
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının günler önce “Beni kaçırmaya çalışıyorlar” dediği ortaya çıkarken, güvenlik kamerası kayıtlarındaki boşluk dikkat çekti.
Almanya'da yaşayan Selin Başak Schlosser, 20 Nisan'da tatil için İstanbul'a geldi. Fatih Kumkapı'da bir otele yerleşen genç kızın odasından uzun süre çıkmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin yatakta hareketsiz hâlde bulduğu 24 yaşındaki Schlosser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmadı.
"BENİ KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Ancak 21 Nisan'da, yakınlardaki bir bakkala gidip "Peşimde birileri var. Beni kaçırmaya çalışıyorlar. Polis çağırın" dediği ve burada 5 dakika beklediğinin öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. O gün otelin güvenlik kameralarının 9 saat boyunca kayıt yapmaması da şüpheleri arttırdı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Annesi Alman, babası Gaziantepli olan Schlosser'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.