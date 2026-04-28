İyi Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı. Kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İyi Parti’de dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Manisa’da 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Kongre’de il başkanlığına seçilen Yunus Koca ile İl Yönetim Kurulu’nun görevine son verildi.

Genel Merkez tarafından hazırlanan ve 27 Nisan 2026 tarihini taşıyan resmi yazıda, görevden alma kararının Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında alındığı belirtildi. Kararın, Başkanlık Divanı’nın aynı tarihli toplantısında alındığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün imzası yer aldı. Kararın, Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandığı bildirildi.

Delegelerin oylarıyla göreve gelen il yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası