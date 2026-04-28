İyi Parti'de sürpriz gelişme! Yunus Koca ve yönetimi görevden alındı
İyi Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca ve yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı. Kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
- Manisa'da 8 Kasım 2025'te il başkanlığına seçilen Yunus Koca ve İl Yönetim Kurulu'nun görevine son verildi.
- Görevden alma kararı, 27 Nisan 2026 tarihli resmi yazıyla bildirildi.
- Kararın Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında, Başkanlık Divanı'nın aynı tarihli toplantısında alındığı belirtildi.
- Yazı, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk tarafından imzalandı ve Müsavat Dervişoğlu tarafından onaylandı.
- Delegelerin oylarıyla göreve gelen yönetimin neden görevden alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İyi Parti’de dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Manisa’da 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Kongre’de il başkanlığına seçilen Yunus Koca ile İl Yönetim Kurulu’nun görevine son verildi.
Genel Merkez tarafından hazırlanan ve 27 Nisan 2026 tarihini taşıyan resmi yazıda, görevden alma kararının Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında alındığı belirtildi. Kararın, Başkanlık Divanı’nın aynı tarihli toplantısında alındığı ifade edildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Görevden alma yazısında, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün imzası yer aldı. Kararın, Müsavat Dervişoğlu tarafından da onaylandığı bildirildi.
Delegelerin oylarıyla göreve gelen il yönetiminin neden görevden alındığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.