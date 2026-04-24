Adana'da 26 yıl hapisle aranan suç makinesi kovalamacayla yakalanıp hapse atılırken, İyi Parti İlçe Başkanı olan ağabeyi WhatsApp grubundan gazetecilere "haber yapmayın" tehdidi savurdu.

Adana Kozan’da emniyet güçleri uygulama noktasından kaçmaya çalışan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, karşılarındaki ismin 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla köşe bucak aranan C.K. olduğunu belirledi.

Şüphelinin yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme, yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

İyi Partili İlçe Başkanı'ndan skandal tehdit: 26 yıl hapisli firari kardeşi için basına gözdağı verdi!

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VELEV Kİ HABERİNİ YAPARSANIZ..."

Öte yandan, C.K.‘nın ağabeyinin İyi Parti Kozan İlçe Başkanı Hasan Kaymaz olduğu ortaya çıktı. Başkan Kaymaz’ın, gazetecilerin bulunduğu WhatsApp grubundan kardeşiyle ilgili haber yapılmaması yönünde tehdit mesajı attığı da öğrenildi.

Kaymaz’ın gruptan attığı mesajda, "Sayın basın mensupları kardeşim C.K.’nın haberini yapmayın velev ki asılsız haber yapan ve yayan herkesi adlı mercilere şikayet edeceğim bilginiz olsun. Haber yapılacaksa arabası sıkılarak öldürülmeye teşebbüs haberleri de yapılsın. İş zengin aileler olunca örtbas ediliyorsa habercilik olmaz bilginiz olsun" ifadeleri yer aldı.

