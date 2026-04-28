Yer bilimci Naci Görür, Yedisu Fayı’na ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, olası büyük bir depremde bazı illerin ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti ve illeri tek tek saydı. İşte detaylar...

Son bir haftada Ağrı, Muş, Bingöl ve Malatya'da meydana gelen depremler bölgede paniğe neden oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deprem bilimci Naci Görür, Yedisu Fayı’na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görür, kamuoyunda sıkça sorulan “Olası bir depremde hangi şehirler etkilenir?” sorusuna cevap verdi.

ÜÇ KENTİ İŞARET ETTİ

Görür, Yedisu Fayı’nın kırılması durumunda çevre illerin farklı düzeylerde etkileneceğini belirterek, özellikle Erzincan, Bingöl ve Tunceli’nin ciddi risk altında olduğunu ifade etti. Elazığ’dan itibaren ise deprem etkisinin daha düşük seviyelere ineceğini vurguladı.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yedisu Fayı kırılır, büyük bi deprem olursa etrfındaki şehirler nasıl etkilenir? Diye soruyorlar. İşte cevabı: Erzincan, Bingöl. , Tunceli ciddi etkilenir. Elazığ’dan itibaren etki azalır."

Naci Görür’ün bu açıklamaları, bölgedeki deprem riskine ilişkin endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

