Türkiye ve çevresinde art arda yaşanan depremler tedirginliği artırırken, uzman isimler son sarsıntıları değerlendirdi. Açıklamalarda, büyük deprem beklentisine dair net bir uyarı yapılmazken, riskin devam ettiğine dikkat çekildi.

Son günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden gelen deprem haberleri vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. 17 Nisan'da Girit Adası'nda meydana gelen 4.1'lik depremi, 22 Nisan'da Ağrı'da olan 4.3'lük sarsıntı izledi. Onların ardından ise 24 Nisan'da Girit Adası çevresinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün ise Muş 4.1 ve Bingöl 4.4 ile sallandı.

Bugün ise Malatya'da bir dakika arayla iki deprem meydana geldi. Battalgazi ilçesi önce 3.9 ile sallandı, 1 dakika sonra ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Korkutan depremlerin Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi.

UZMAN İSİMLERDEN AÇIKLAMALAR

Bu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

"MALATYA FAYI İÇİN KRİTİK BİR UYARI"

"4.4'lük deprem tek başına büyük bir deprem habercisi değildir" diyen Bektaş, "Ancak bölgenin tektonik olarak Maraş depremleri sonrası henüz dengeye gelmediğini ve gecikmeli stres transferi sürecinin devam ettiğini gösterip Malatya fayı için kritik bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür ise bu deprem için "Deprem tanımlanmamış bir fay üzerinde. Bu fay yaklaşık 20 km uzunlukta. Fay DAF’a 18 km uzakta ve sol yönlü, doğrultu atımlı. Endişe edecek bir durum yok. Geçmiş olsun" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür - Prof. Dr. Osman Bektaş

"YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR"

Ardından son günlerde Anadolu'da yaşanan deprem hareketliliğine dikkat çeken uzman isimler, kritik ifadeler kullandılar.

Prof. Dr. Osman Bektaş, "Son günlerde Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliği dikkat çekici: Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı ve Helen Yayı boyunca stresin yeniden dağılımına bağlı normal sismik aktivite öne çıkıyor.

Şu an için büyük deprem habercisi değil ama yüksek risk devam ediyor" dedi.

Ardından ise şu paylaşımda bulundu:

● En yüksek stratejik risk: Marmara.

● En kritik bekleyen segment: Yedisu (Doğu Anadolu)

● En sık deprem üreten: Ege–Girit hattı

● Sürekli hareketli bölge: Batı Anadolu.

"DEPREMLER DURDUK YERE ARTMAZ"

Prof. Dr. Naci Görür de aynı konuya değinerek X hesabından paylaşımda bulundu. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda depremler arttı diyor okuycularım. Depremler durduk yere artmaz sevgili okuyuclar. Faylar büyük ölçde levha sınırlarıdır. Levha içinde de gelişirler. Levhalar dünyamızın kabuk parçalarıdır. Hareketlidirler. Biri biri boyunca uzaklaşma, yakınlaşma ve yanal hareketler yaparlar. Haraket gücünü dünyamızın içindeki ısıdan alırlar. Hareket ettikçe faylar içindeki enerji artar ve kimi yerlerde depremler olur. Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilir."

