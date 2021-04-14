Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son haftalarda çalınan düdüklerle alakalı olarak hakemler hakkında çok sert açıklamalarda bulunurken, kendi oyuncularını da eleştirdi. GS TV’ye konuşan Cengiz “Yedlin'in pozisyonunda vuruyor, ayağını da uzattığını görüyorlar. Fakat VAR ve hakem heyetinin kararı doğal bir hareket, yer çekim hareketi olarak gösteriliyor. Bunu hayatın doğal akışı olarak gösteriyorlar. Bundan sonra orta hakeme değil VAR'a bakın? Telefon giriyor mu VAR odasına? Kısa mesaj atan var mı?” diyerek yapılan faulün es geçilmesine veryansın etti.

İsyan etmeliydiler

Başkan Cengiz yine aynı pozisyonda suskun kalan sarı kırmızılı oyuncular içinse “Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri lazım. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın umurunda değil. Primlerine bakıyorlar. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum” dedi.

Havuzdan çıkarız

Mustafa Cengiz, gerekirse Galatasaray'ın yayın anlaşmasından çekilebileceğini de belirterek “Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bu havuzu dolduruyoruz. Bu havuzu Anadolu takımları değil, 2-3 takım dolduruyor. Galatasaray’ın hasılata katkısı 40 milyon. Sen benden alıp, Anadolu kulüplerine veriyorsun. O zaman ben, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak ayrı bir yayın sözleşmesi yaparız derim” ifadesini kullandı.

Çok bariz hatalar

Üst üste hakem hatalarına maruz kaldıklarının altını çizen Başkan Mustafa Cengiz ön plana çıkardığı pozisyonları şu şekilde dile getirdi: ’Sivasspor'da tribüne 6 işareti yapan Ziya isimli oyuncunun Onyekuru'ya yaptığı harekete devam kararı verdiler. İrfan Can Kahveci'nin Gaziantep maçında yaptığı hareketi ne orta hakem ne yardımcı hakem ne de VAR hakemi gördü. Allah'tan bir perde iniyor ve görmüyorlar. Kamara, Şener’e yumruk atıyor, hakem görmesine rağmen VAR’la konuşuyor. Kerem'i cinler mi uçurdu? Kaleciye bak, Karagümrüklü oyunculara bak. İtiraz etmiyorlar.

Onyekuru sakatlandı

Keyifsiz G.Saray'da bir de Onyekuru'dan gelen haber can sıktı. Sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı. Arda ve Kerem'in de katıldığı dünkü idmanda Fatih Terim oyuncularına kuvvet ve dayanıklılığa yönelik pas çalışması yaptırdı.