Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerdeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Antalyaspor ile yarın saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
24.04.2021 - 00:38 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerdeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Etiketler : Galatasaray,Antalyaspor,
785146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/785146.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
34
22
6
6
37
72
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
34
20
6
8
33
66
04
TRABZONSPOR A.Ş.
35
16
12
7
9
60
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
35
16
7
12
16
55
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
34
15
8
11
14
53
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
34
13
12
9
9
51
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
12
15
7
7
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
13
11
10
9
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
34
10
12
12
-10
42
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
35
9
15
11
-11
42
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
34
10
11
13
-3
41
14
MKE ANKARAGÜCÜ
34
10
8
16
-12
38
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
34
8
13
13
-6
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
35
9
10
16
-14
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
34
9
9
16
-16
36
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
34
8
11
15
-17
35
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
35
8
10
17
-22
34
20
GENÇLERBİRLİĞİ
34
8
8
18
-26
32
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
34
6
9
19
-27
27
Süper Lig Fikstür
37.Hafta Maçları
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği - Rizespor
24.04.2021 13:30
Konyaspor - Atakaş Hatayspor
24.04.2021 16:00
Trabzonspor - Karagümrük
24.04.2021 20:30
Denizlispor - Sivasspor
24.04.2021 20:30
Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
25.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Erzurumspor
25.04.2021 16:00
Başakşehir - Alanyaspor
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
31
17
10
4
22
61
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
31
13
4
14
-1
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor - Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor - Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor - Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu - Gzt Giresunspor