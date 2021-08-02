Türkiye'nin güreşteki en başarılı sporcuları arasında bulunan Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı. Londra 2012'den bronz, Rio 2016'dan da gümüş madalya ile dönen 31 yaşındaki millî güreşçi, böylelikle kariyerindeki 3. olimpiyat madalyasını almış oldu. Rıza, bu başarısıyla efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile güreşçi Hamit Kaplan'ı yakaladı. Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken 2. güreşçi olarak tarihe geçti. Süleymanoğlu ile Mutlu üçer olimpiyat altınına, Kaplan ise birer altın, gümüş ve bronz madalyasına sahip.
İLKLERİN KADINI YASEMİN
"İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar, Türkiye'ye kadın güreşinde de ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alan Yasemin, Türkiye'nin dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın güreşçisi oldu. Tokyo 2020'ye kürsü hedefiyle gelen Yasemin, bronz madalyayı aldı.
Altın madalya Mete Gazoz'un! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyayı aldı.
Yasemin Adar üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar tarihe geçti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. günüde iki sporcumuz madalya kazandı. Bronz madalya alan millî güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.
Türkiye'nin güreşteki en başarılı sporcuları arasında bulunan Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı. Londra 2012'den bronz, Rio 2016'dan da gümüş madalya ile dönen 31 yaşındaki millî güreşçi, böylelikle kariyerindeki 3. olimpiyat madalyasını almış oldu. Rıza, bu başarısıyla efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile güreşçi Hamit Kaplan'ı yakaladı. Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken 2. güreşçi olarak tarihe geçti. Süleymanoğlu ile Mutlu üçer olimpiyat altınına, Kaplan ise birer altın, gümüş ve bronz madalyasına sahip.
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