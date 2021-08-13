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Fenerbahçe, Min-jae Kim'i resmen açıkladı
Fenerbahçe, Min-jae Kim'i resmen açıkladı
13.08.2021 - 20:52 |
Son Güncelleme:
13.08.2021 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor
Etiketler :
fenerbahçe,Min-jae Kim,
799749
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/799749.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
03
ALTAY
0
0
0
0
0
0
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
0
0
0
0
0
0
08
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
09
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
10
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
13
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
19
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
Süper Lig Fikstür
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Beşiktaş
-
Rizespor
14.08.2021 19:15
Vavacars Fatih Karagümrük
-
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.08.2021 21:45
Altay
-
Yukatel Kayserispor
14.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor
-
Kasimpaşa
15.08.2021 19:15
Başakşehir
-
Alanyaspor
15.08.2021 21:45
Fraport Tav Antalyaspor
-
Göztepe
15.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş.
-
Fenerbahçe
16.08.2021 19:15
öznur Kablo Yeni Malatyaspor
-
Trabzonspor
16.08.2021 19:15
Sivasspor
-
Konyaspor
16.08.2021 21:45
Giresunspor
-
Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
02
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
04
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
05
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
06
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
07
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
09
DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
10
EYÜPSPOR
0
0
0
0
0
0
11
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
KOCAELİSPOR
0
0
0
0
0
0
14
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
15
MENEMENSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
16
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
17
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
18
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
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Gençlerbirliği
-
Eyüpspor
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Istanbulspor
-
Manisa Futbol Kulübü
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Denizlispor
-
Royal Hastanesi Bandirmaspor
14.08.2021 21:45
Balikesirspor
-
Beypiliç Boluspor
15.08.2021 19:15
Tuzlaspor A.ş.
-
Ankaragücü
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Ankara Keçiörengücü
-
Altinordu
15.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş.
-
Erzurumspor
15.08.2021 21:45
Bursaspor
-
Adanaspor
16.08.2021 20:30
Kocaelispor
-
Bereket Sigorta ümraniyespor
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