Türkiye Gazetesi

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi’nin 3. maçı Torino'daki Allianz Stadı’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında İtalya fırsatlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. Devreye 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti. 65. dakikada gök mavililerin kazandığı penaltı atışını Domenico Berardi gole çevirdi ve fark 2'ye çıktı. Belçika, 86. dakikada Charles De Ketelaere ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Mücadelede başka gol olmayınca İtalya, Belçika’yı 2-1 yenerek, UEFA Uluslar Ligi 3'üncüsü oldu.



İtalya’da evler 1 Euro’dan satışa çıkarıldı! İtalya’da kayak pistlerine erişimi ve eşsiz manzarasıyla ünlü Abruzzo bölgesindeki Pratola Peligna köyünde evler 1 Euro’ya satışa çıkarıldı. Nüfusunun 7 binin altına inmesi nedeniyle yeniden canlanmasını sağlamak için yapılan satışla ilgili kasabanın meclis üyesi Paolo Di Bacco, “Yaklaşık 630 boş binadan 250'si 1 Euro'ya satılabilir. Amacımız, biraz zaman alsa bile, hepsinin yeniden parlamasını ve eski merkezin güzelliğini geri kazanmasını sağlamak" diye konuştu.

İspanya, İtalya'nın tarihi rekorunu egale edip finale çıktı UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçta İtalya'nın tarihi rekoru da egale edildi.

Performansıyla dikkat çeken Marcao İtalyanların radarına girdi Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde oynadığı 2 maçta performansıyla dikkat çeken Marcao, İtalyan devlerinin radarına girdi. Napoli ve Roma’nın Marcao için devreye girdiği söylenirken, İtalya basınında Marcao için 15 milyon Euro civarında tekliflerin hazır olduğu iddia edildi.