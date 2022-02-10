Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Beşiktaş 3-1 kazandı. Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi golsüz geçildi. Penaltı atışları sonucunda turu Beşiktaş geçmeyi başardı ve çeyrek finale yükselen son takım oldu. Ersin kurtardığı penaltılarla Beşiktaş'ın turlamasında önemli bir rol oynadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna'nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.



29. dakikada Moubandje'nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.



37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

47' Ceza sahasının solundan Halil'in içeri çevirdiği topu Montero kornere gönderdi.

75' Hakeme itirazda Arslanagic sarı kart gördü.

106' Güven'in sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

111' Pjanic'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

120' Pjanic, Beşiktaş adına ilk penaltı atışını gole çeviremedi: 0-0Kaçan Penaltı - Miralem Pjanic

120' Di Santo, Göztepe adına ilk penaltı atışını gole çeviremedi: 0-0Kaçan Penaltı - Franco Di Santo

120' Batshuayi, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-0Gol - Michy Batshuayi

120' Berkan, Göztepe adına kullandığı penaltı atışında Ersin'i geçemedi: 1-0

120' Atiba, Beşiktaş adına kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-0Gol - Atiba Hutchinson

120' Angel, Göztepe adına kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-1Gol - Wilker Ángel

120' Vida, Beşiktaş adına kullandığı penaltı atışını gole çevirdi.Gol - Domagoj Vida



Beşiktaş kupa maçına büyük önem veriyor: Sürprize yer yok Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe karşısında kaza yaşanmamasını istedi. Önder Karaveli de sahaya as kadrosunu sürecek.



Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Denizlispor'la karşılaşan Trabzonspor, rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bordo mavililer deplasmandaki maçta Hüseyin Türkmen'in golüyle öne geçti. Denizli, Mustafa Çeçenoğlu'yla tabelayı eşitledi. Yeni transfer Kouassi ilk resmî maçında Fırtına'yı çeyrek finale taşıdı.



Türkiye Kupası’nda böyle maç görülmedi! Karagümrük kalecisi zangır zangır titredi Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük, Konyaspor’la karşılaştı. Karagümrük, Konyaspor’u 5-4 mağlup ederken karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. İstanbul ekibinin kalecisi Emiliano Viviano’nun soğuktan titrediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Ekranlara gelen İtalyan kalecinin titremekten kendini alamadığı adeta acı çektiği görüldü.