Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup maçında Türkiye U17 Milli Futbol Takımı Galler’i 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler ise performansı ile göz kamaştırdı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmada milli takımımızın gollerini 9. dakikada Halil Özdemir, 10. dakikada Efe Sihlaroğlu, 33. dakikada Arda Güler, 55. ve 86. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Rakip Galler'in gollerini ise 17. ve 58.dakikada penaltıdan Luke Harris kaydetti.

ARDA GÜLER RÜZGARI

Genç yıldız Arda Güler'in 33. dakikada attığı golün yanı sıra 2 de asist yapması, millilerin maçı koparmasında kritik rol oynadı.

PUAN DURUMU

1- Slovenya U17: 4 puan

2- Sırbistan U17: 4 puan

3- Türkiye U17: 3 puan

4- Galler U17: 0 puan

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