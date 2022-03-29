Türkiye Gazetesi

17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe'de farklı yetenekleri ile Türk futbolunun önümüzdeki yıllar içinde büyük başarılara imza atacak ismi olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Güler ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin de oyuncuyu serbest bırakma bedeli öğrenildi.

30 MİLYON EURO'YA SERBEST

Yetenekli oyuncu Arda Güler'in serbest kalma bedeli de belli oldu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin genç oyuncu Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon olarak belirledi.

ARSENAL'DEN TEKLİF, BARCELONA TAKİPTE

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, Avrupa ekiplerinin radarında. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; 17 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in teklifte bulunduğu belirtildi. Öte yandan İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre ise Barcelona da Arda Güler'i gündemine aldı.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon 11 resmi karşılaşmanın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Genç yıldız, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

Milli takımda Arda Güler rüzgarı! Galler neye uğradığını şaşırdı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup'ta Türkiye U17 Milli Futbol takımı Galler ile karşı karşıya geldi. Galler’i 5-2 mağlup eden milli takımda Arda Güler rüzgarı vardı. Fenerbahçe’nin gen. Yıldızı, 1 gol 2 asistlik skor katkısıyla maça damga vurdu.

Alanya'da Arda Güler farkı: Fenerbahçe 3 puanı 5 golle aldı Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler sahadan 5-2 galip ayrıldı. Mücadeleye 17 yaşındaki Arda Güler damga vurdu. Genç oyuncu, sonradan dahil olduğu karşılaşmada 1 gol attı, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Futboluyla mest etti: Avrupa'nın devleri Arda Güler'in peşinde Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sergilediği performans ile Avrupa devlerini harekete geçirdi. Birçok Avrupa kulübünün Kasımpaşa maçında genç yıldız adayını izlemek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'e Hatayspor karşılaşması sonrası futbolcuların maçta giydiği formaları internet üzerinden açık artırmaya sunan Fenerbahçe'de en yüksek teklif Arda Güler'in formasına geldi. Genç futbolcu, takım arkadaşlarına adeta fark attı.