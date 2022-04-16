Türkiye Gazetesi

İsmail Kartal döneminde yükselişe geçen Serdar Dursun, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Galatasaray maçında fileleri havalandıran Dursun, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

AYNI KARE AYNI MUTLULUK

Yıllar önce Hollandalı yıldız Van Persie'yi kale arkasından kayda alan ve gol sevinci yapan Serdar Dursun, Galatasaray maçından sonra aynı tribüne çıkarak gol sevinci yaşadı. Serdar bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Öncesi ve sonrası” notunu düştü.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Küçüklüğünden beri koyu Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Serdar Dursun’un paylaşımına taraftarlar yorum ve beğeni yağdırdı.

SEMİH ŞENTÜRK’TEN SONRA BİR İLK

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar, 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. 2010-11 sezonundan sonra 10 gol atan Semih'in ardından bu sayıya ulaşan ilk Türk oldu.

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Fenerbahçe'de Rossi'nin tapusu alındı İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle ilk on bire geri dönen Diego Rossi’nin satın alma opsiyonu kullanıldı. 5,5 milyon avroluk bonservis ödendi, üç yıllık sözleşme yapıldı.

Son dakika: Fenerbahçe Diego Rossi’nin bonservisini aldığını KAP’a bildirdi! Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Diego Rossi’nin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisinin alındığını açıkladı. KAP’a bildiren Fenerbahçe, Rossi’nin bonservisi için ABD MLS ekibi Los Angeles'a 5.5 milyon Euro ödeyecek.