Türkiye Gazetesi

Beşikaş golcü transferinde Adam Buksa için girişimlere başladı.

Bu yaz Chelsea'den kiralanan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ve sözleşme uzatmaya yanaşmayan Cyle Larin ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, aradığı golcüyü Amerika'da buldu.

MLS ekiplerinden New England Revolution forması giyen 25 yaşındaki Buksa’nın kulübüyle 6 aylık sözleşmesi kaldı. Bu durumu lehine çevirmek isteyen Siyah-Beyazlı idarecilerin 1 milyon Euro’nun altında bir bedelle Polonyalı'yı kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

2020’de 4.2 milyon euro bonservisle Polonya’nın Pogon Szczecin takımından New England’a transfer olan Buksa, MLS'te çıktığı 67 maçta 27 gol attı, 7 asist yaptı. Polonya Milli Takımı'nda 7 maçta görev alan 25 yaşındaki forvet, 5 gol attı.

SÖRLOTH TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLMEDİ

Beşiktaş Alexander Sörloth’dan da vazgeçmiş değil... Kartal, Norveçli oyuncun için Leipzig’in kararını bekliyor. Şartları oluşması halinde iki futbolcu da gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyebilir. Bu sezon Real Sociedad'a kiralanan Norveçli, La Liga'da beklentilerin çok altında kalmıştı.

Beşiktaş'ın golcü listesinde yeni isim Son dört sezonda 104 defa fileleri havalandırarak tam bir gol makinesi olduğunu gösteren 28 yaşındaki oyuncuya Valerien Ismael de onay verdi.

Ozan Tufan Beşiktaş yolunda Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda ilerliyor. Tufan, alacaklarına karşılık Fenerbahçe'den bonservisini istiyor.