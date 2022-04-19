Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, bu akşam oynanacak Liverpool - Manchester United maçında forma giymeyecek.

United'dan yapılan açıklamada, "Aile her şeyden daha önemlidir. Ronaldo bu son derece zor zamanda sevdiklerini yanında olacağı için Liverpool deplasmanında forma giyemeyecek" denildi.

LİVERPOOL 7. DAKİKADA MAÇI DURDURACAK

İngiliz futbolunun en büyük maçı kabul edilen Liverpool - Manchester United maçında ev sahibi takım taraftarları Ronaldo'nun forma numarası olan 7'ye ithafen 7. dakikada oyunu durdurup 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Liverpool kulübü bu organizasyonun gerçekleşeceğini doğruladı.

37 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı dün gece, yeni doğan bebeklerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. CR7, Instagram paylaşımıyla duyurduğu acı haberde, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini paylaştı.

Ronaldo, "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı.