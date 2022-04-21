Türkiye Gazetesi

Bu yaz Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi'yle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Fransa'da eski Messi'yi aratan Arjantinli yıldızın Barcelona'ya geri döneceği iddia ediliyordu. Ancak Katalan basınından Mundo Deportivo, 35 yaşındaki Messi'nin kesinlikle geri dönmeyeceğini manşetine taşıdı...

PSGi ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan süper yıldızın sözleşme süresini tamamlayıp 2023 yazında ABD'ye geçeceği yazıldı. Mundo Deportico yazarı, "PSG'deki ilk yılı kolay veya sorunsuz geçmedi, ancak Leo, Paris takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanma umudunu kaybetmedi" yorumunda bulundu.

Daha önce verdiği röportajlarda kariyerini ABD'de bitirme isteğinin olduğunu gizlemeyen Arjantinli yıldız, PSG ile olan kontratının bitmesinin ardından MLS'in yolunu tutacak. Ancak kariyerinin sonlarına doğru Arjantin'e dönmek istediği de biliniyor.

Bu sezon sakatlıkların etkisi ile PSG formasını 23 maçta giyebilen Messi, 8 gol atıp 13 de asist yaptı.

Messi’den Barcelona itirafı! Eski takım arkadaşları diyecek söz bulamadı Paris Saint-Germain’e transferiyle şok etkisi oluşturan Lionel Messi’den çarpıcı bir itiraf geldi. PSG’ye transfer olmasından dolayı büyük pişmanlık yaşadığını belirten Messi, milli maçlar için lige verilen arada Barcelona’ya gitti. Eski takım arkadaşı olan Xavi ile görüşen dünya yıldızı, PSG’ye uyum sağlayamadığını ve mutsuz olduğunu söyledi. Messi’nin bu sözlerinin ardından Xavi’nin oldukça üzüldüğü görüldü.